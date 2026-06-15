ईरान और अमेरिका ने 14 शर्तों के शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ईरान ने समझौता में एक नई शर्त जोड़ दी है।

ईरान और अमेरिका ने 14 शर्तों के शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन कुछ ही देर में ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने समझौता में एक नई शर्त जोड़ दी है। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर ईरान और अमेरिका ने 14 शर्तों के शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन कुछ ही देर में ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने समझौता में एक नई शर्त जोड़ दी है। ईरान पहले फ्री में होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राजी थी, लेकिन आखिरी समय में ईरान ने होर्मुज में शुल्क वसूलने की शर्त जोड़ दी है। बता दें कि कई प्रयासों के बाद सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। इसमें 14-सूत्रीय मसौदे हैं। इसमें युद्ध को समाप्त करने, आर्थिक प्रतिबंध हटाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमति बनी है। लेकिन समझौता होने के कुछ ही देर बाद ईरान ने शांति समझौता में नई शर्त जोड़ दी। ईरान ने पहले की तरह होर्मुज से शुल्क वसूलने की शर्त रखी है। हालांकि इस नई शर्त पर अभी तक अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने के लिए 14 सूत्रीय समझौता हुआ है। इसमें युद्ध पर रोक, होर्मुज को बिना प्रतिबंध के 30 दिनों के भीतर खोलना, ईरान पर लगी पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों को निलंबित करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम निरस्त, ईरान के जब्त 24 अरब डॉलर की वापसी, अमेरिका और ईरान के पुनर्निर्मानण के लिए 300 अरब डॉलर का प्लान जैसी शर्तें शामिल हैं.

ईरान और अमेरिका ने 14 शर्तों के शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन कुछ ही देर में ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने समझौता में एक नई शर्त जोड़ दी है। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर ईरान और अमेरिका ने 14 शर्तों के शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन कुछ ही देर में ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने समझौता में एक नई शर्त जोड़ दी है। ईरान पहले फ्री में होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राजी थी, लेकिन आखिरी समय में ईरान ने होर्मुज में शुल्क वसूलने की शर्त जोड़ दी है। बता दें कि कई प्रयासों के बाद सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। इसमें 14-सूत्रीय मसौदे हैं। इसमें युद्ध को समाप्त करने, आर्थिक प्रतिबंध हटाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमति बनी है। लेकिन समझौता होने के कुछ ही देर बाद ईरान ने शांति समझौता में नई शर्त जोड़ दी। ईरान ने पहले की तरह होर्मुज से शुल्क वसूलने की शर्त रखी है। हालांकि इस नई शर्त पर अभी तक अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने के लिए 14 सूत्रीय समझौता हुआ है। इसमें युद्ध पर रोक, होर्मुज को बिना प्रतिबंध के 30 दिनों के भीतर खोलना, ईरान पर लगी पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों को निलंबित करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम निरस्त, ईरान के जब्त 24 अरब डॉलर की वापसी, अमेरिका और ईरान के पुनर्निर्मानण के लिए 300 अरब डॉलर का प्लान जैसी शर्तें शामिल हैं





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ईरान अमेरिका शांति समझौता होर्मुज स्ट्रेट परमाणु कार्यक्रम

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