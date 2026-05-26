Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है

वैश्विक समाचार News

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है
ईरानइंटरनेट ब्लैकआउटनेटब्लॉक्स
📆26-05-2026 17:25:00
📰NBT Hindi News
71 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 51%

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है।

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है। नेटब्लॉक्स के डेटा से यह जानकारी सामने आई है। इंटरनेट निगरानी ग्रुप ने कहा है कि पता नहीं यह राहत कितने दिनों के लिए है। लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। ईरान में 87 दिनों के बाद आम जनता के लिए इंटरनेट को आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अमेरिका से जंग लड़ रहे देश में 28 फरवरी को इंटरनेट बैन सख्त कर दिया गया था। तब से वहां की आम जनता इंटरनेट ब्लैक आउट से जूझ रही थी। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट कहा गया। अब खबर आई है कि देश में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। इन्हें पूरी तरह से शुरू होने में कुछ दिनों या हफ्तों का समय लग सकता है। दुनियाभर के इंटरनेट पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। यह 2093 घंटे तक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से लगभग पूरी तरह कटे रहने के बाद हुआ है, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली लंबे समय तक जारी रहेगी या नहीं। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के आदेश दिया था। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में ईरान की सरकार के खिलाफ शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद वहां इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया था.

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है। नेटब्लॉक्स के डेटा से यह जानकारी सामने आई है। इंटरनेट निगरानी ग्रुप ने कहा है कि पता नहीं यह राहत कितने दिनों के लिए है। लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। ईरान में 87 दिनों के बाद आम जनता के लिए इंटरनेट को आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अमेरिका से जंग लड़ रहे देश में 28 फरवरी को इंटरनेट बैन सख्त कर दिया गया था। तब से वहां की आम जनता इंटरनेट ब्लैक आउट से जूझ रही थी। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट कहा गया। अब खबर आई है कि देश में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। इन्हें पूरी तरह से शुरू होने में कुछ दिनों या हफ्तों का समय लग सकता है। दुनियाभर के इंटरनेट पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। यह 2093 घंटे तक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से लगभग पूरी तरह कटे रहने के बाद हुआ है, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली लंबे समय तक जारी रहेगी या नहीं। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के आदेश दिया था। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में ईरान की सरकार के खिलाफ शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद वहां इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

ईरान इंटरनेट ब्लैकआउट नेटब्लॉक्स मसूद पेजेश्कियन वैश्विक समाचार

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ramoji Rao passes away: প্রয়াত মিডিয়া ব্যারন রামোজি রাও, শোকপ্রকাশ মোদীর...Ramoji Rao passes away: প্রয়াত মিডিয়া ব্যারন রামোজি রাও, শোকপ্রকাশ মোদীর...Ramoji Rao passed away at 87 Narendra Modi expresses his strong grief
Read more »

વધુ ત્રણ તોતિંગ કંપનીઓ ખરીદવાની છે ગૌતમ અદાણીની તૈયારી! 83,88,69,87,500 રૂપિયામાં થશે નવો સોદોવધુ ત્રણ તોતિંગ કંપનીઓ ખરીદવાની છે ગૌતમ અદાણીની તૈયારી! 83,88,69,87,500 રૂપિયામાં થશે નવો સોદોAdani Group New Deal : અદાણી વર્સિસ અંબાણીની રેસ હવે કાંટે કી ટક્કર જેવી બની રહે છે. ત્યારે અદાણી ગ્રૂપ હવે નવી ત્રણ કંપનીઓ ખરીદવા જઈ રહી છે, જેની કરોડોમાં ડીલ થવાની છે
Read more »

कांगो में नौका डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हुईकांगो में नौका डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हुईकांगो में नौका डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हुई
Read more »

आम आदमी पार्टी की 88 में 87 की जमानत जब्त हो गई, केजरीवाल क्यों नहीं बन पाए हरियाणा का लाल?आम आदमी पार्टी की 88 में 87 की जमानत जब्त हो गई, केजरीवाल क्यों नहीं बन पाए हरियाणा का लाल?AAP In Haryana: हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) के लिए झटका हैं। क्योंकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आलम यह है कि हरियाणा की 90 में से 88 सीटों पर लड़ी आम आदमी पार्टी की 87 सीटों पर जमानत जब्त हो...
Read more »

&#039;फैन्स का बोझ जरूर कम हुआ लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य..&#039; - 90.23 मीटर थ्रो फेंकने के बाद नीरज चोपड़ा ने कर दिया बड़ा ऐलान&#039;फैन्स का बोझ जरूर कम हुआ लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य..&#039; - 90.23 मीटर थ्रो फेंकने के बाद नीरज चोपड़ा ने कर दिया बड़ा ऐलानNeeraj Chopra issues fiery warning after epic throw: चोपड़ा ने पहली बार दोहा डायमंड लीग में 2018 में भाग लिया था जब वह 87 . 43 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे थे. उन्होंने 2023 में यहां 88 . 67 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया और 2024 में 88 . 36 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे.
Read more »

Chhattisgarh Bus Accident: 5 Dead, 87 Injured After Bus Plunge In Gorge Near Jharkhand BorderChhattisgarh Bus Accident: 5 Dead, 87 Injured After Bus Plunge In Gorge Near Jharkhand BorderFive people were killed and 87 injured after an overloaded bus with 87 passengers plunged into a gorge near Orsa Bangladara on the Chhattisgarh-Jharkhand border on Sunday.
Read more »



Render Time: 2026-05-26 20:24:52