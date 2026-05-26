ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है।

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है। नेटब्लॉक्स के डेटा से यह जानकारी सामने आई है। इंटरनेट निगरानी ग्रुप ने कहा है कि पता नहीं यह राहत कितने दिनों के लिए है। लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। ईरान में 87 दिनों के बाद आम जनता के लिए इंटरनेट को आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अमेरिका से जंग लड़ रहे देश में 28 फरवरी को इंटरनेट बैन सख्त कर दिया गया था। तब से वहां की आम जनता इंटरनेट ब्लैक आउट से जूझ रही थी। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट कहा गया। अब खबर आई है कि देश में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। इन्हें पूरी तरह से शुरू होने में कुछ दिनों या हफ्तों का समय लग सकता है। दुनियाभर के इंटरनेट पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। यह 2093 घंटे तक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से लगभग पूरी तरह कटे रहने के बाद हुआ है, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली लंबे समय तक जारी रहेगी या नहीं। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के आदेश दिया था। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में ईरान की सरकार के खिलाफ शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद वहां इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया था.

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म होता हुआ दिख रहा है। 87 दिनों बाद 88वें दिन देश में आंशिक इंटरनेट बहाल हुआ है। नेटब्लॉक्स के डेटा से यह जानकारी सामने आई है। इंटरनेट निगरानी ग्रुप ने कहा है कि पता नहीं यह राहत कितने दिनों के लिए है। लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। ईरान में 87 दिनों के बाद आम जनता के लिए इंटरनेट को आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अमेरिका से जंग लड़ रहे देश में 28 फरवरी को इंटरनेट बैन सख्त कर दिया गया था। तब से वहां की आम जनता इंटरनेट ब्लैक आउट से जूझ रही थी। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट कहा गया। अब खबर आई है कि देश में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। इन्हें पूरी तरह से शुरू होने में कुछ दिनों या हफ्तों का समय लग सकता है। दुनियाभर के इंटरनेट पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि लाइव मेट्रिक्स से पता चला है कि Iran में 88वें दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी आंशिक रूप से बहाल हुई है। यह 2093 घंटे तक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से लगभग पूरी तरह कटे रहने के बाद हुआ है, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली लंबे समय तक जारी रहेगी या नहीं। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के आदेश दिया था। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में ईरान की सरकार के खिलाफ शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद वहां इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया था





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