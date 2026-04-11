ईरान की सैन्य क्षमता पर अमेरिका और इजराइल में मतभेद: मिसाइलों को लेकर अलग-अलग दावे

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर विरोधाभास सामने आया है। पेंटागन जहां ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कम करके आंकता है, वहीं खुफिया एजेंसियां और इजराइल ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलों की मौजूदगी का दावा करते हैं। इस रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल क्षमता, ड्रोन की स्थिति और संभावित खतरों पर चर्चा की गई है।
अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) और खुफिया रिपोर्टों में ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर भारी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल ें मौजूद हैं, जबकि पेंटागन का दावा है कि ईरान के लॉन्चर और मिसाइल ें अब प्रभावी नहीं रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल ों को अपने भूमिगत भंडारण क्षेत्रों से लॉन्चरों को निकालकर फिर से इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ
ने कहा था कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम 'प्रकार्यात्मक रूप से तबाह' हो चुका है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों में इसका खंडन किया गया है।\खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, भले ही ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं या मलबे के नीचे दब गए हैं, लेकिन कई लॉन्चरों की मरम्मत की जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें भूमिगत परिसरों से खोदकर निकाला भी जा सकता है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि जंग के दौरान ईरान की मिसाइलें लगभग आधी हो गई हैं। इसके बावजूद, ईरान के पास अब भी हजारों मध्यम और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान ने युद्ध में बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अमेरिका ने मिसाइल उत्पादन के ठिकानों पर हमले भी किए, जिसकी वजह से ईरान के पास अब युद्ध की शुरुआत के मुकाबले में 50% से भी कम 'वन-वे अटैक ड्रोन' बचे हैं। हालांकि, ईरान रूस जैसे देशों से ऐसे सिस्टम दोबारा हासिल कर सकता है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास क्रूज मिसाइलों का एक छोटा भंडार भी है, जिनका इस्तेमाल फारस की खाड़ी में जहाजों या अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, अगर शांति वार्ता विफल होती है।\CIA के पूर्व विश्लेषक केनेथ पोलाक का कहना है कि ईरान अपनी सेना को तेजी से दोबारा बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है और वह इजरायल को छोड़कर मिडिल-ईस्ट की किसी भी दूसरी सेना के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि युद्ध के दौरान ईरान के लगभग दो-तिहाई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान के पास शुरुआत में करीब 2,500 मध्यम दूरी की मिसाइलें थीं, जिनमें से अब भी 1,000 से ज्यादा बची हो सकती हैं। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के अनुसार, अमेरिकी हमलों से ईरान का रक्षा औद्योगिक आधार तबाह हो गया है। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों पर 13,000 से ज्यादा युद्धक सामग्री गिराई है ताकि ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन दोबारा न कर सके। इस विरोधाभास से ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं, जहां एक तरफ पेंटागन ईरान की सैन्य क्षमता को कम करके आंकता है, वहीं दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्टें और इजरायली अधिकारी ईरान की सैन्य क्षमता को अब भी काफी मजबूत मानते हैं
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