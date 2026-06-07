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ईरान अमेरिका पर सीजफायर आरोप, क्षेत्र में तनाव बढ़ा

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ईरान अमेरिका पर सीजफायर आरोप, क्षेत्र में तनाव बढ़ा
ईरान अमेरिका तनावहोर्मुज स्ट्रेट हमलाईरानी ड्रोन मार गिराना
📆07-06-2026 01:54:00
📰Dainik Bhaskar
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ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सैन्य हमलों पर आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने ईरानी ड्रोन के बाद मिसाइल प्रतिरोध दिखाया। इस बीच इजराइल-हमस संघर्ष में मृत्यु संख्या 3,593 से अधिक हो गई है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने सीरिक क्षेत्र और केश्म द्वीप पर ईरान के तटीय रडार और निगरानी केंद्रों पर हमला किया, जो सीजफायर का साफ उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि इन हमलों के बाद जो भी हालात पैदा होंगे और उसके जो भी नतीजे होंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। 2 मार्च से जारी इजराइली हमलों में अब तक 3,593 लोगों की मौत और 10,990 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई और 120 घायल हुए। शनिवार को इजराइली हमलों में लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 लोगों की मौत हुई। हमलों के बाद कई इलाकों में लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए। अमेरिका ने होर्मुज की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने और केश्म आइलैंड की रडार साइट्स पर हमला करने का दावा किया। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। तेहरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीरिक और केश्म द्वीप पर तटीय रडार ठिकानों पर हमला कर युद्धविराम का उल्लंघन किया। ईरान ने कहा कि इसके बाद पैदा होने वाले हालात की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित शांति समझौता ईरान की 24 अरब डॉलर (करीब ₹2.

29 लाख करोड़) की फ्रीज संपत्ति जारी होने पर टिका है। ईरान चाहता है कि समझौते के साथ ही 12 अरब डॉलर जारी किए जाएं, जबकि अमेरिका इस पर अभी सहमत नहीं है। यमन ने कुवैत और बहरीन पर हुए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। यमन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वह ईरान के हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये घटनाएं ईरानी शासन की आक्रामक और आतंकवादी प्रकृति को फिर उजागर करती हैं। यमन ने कहा कि ऐसे हमले पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय शांति व स्थिरता को कमजोर करते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में दो ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। CENTCOM ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी बलों ने दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना के अनुसार, ये ड्रोन होर्मुज से गुजर रहे अंतरराष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हालांकि अमेरिकी सेना ने यह नहीं बताया कि ड्रोन कहां से उड़ाए गए थे और उन्हें किस हथियार प्रणाली से मार गिराया गया। CENTCOM ने कहा कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बल ईरान की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के ओहियो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, कई लोगों को लगी गोली; हमलावरों की तलाश जारी। बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे अमेरिकी अधिकारी; इजराइल बोला- आरोप झूठे। 11 जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार, बेगूसराय में संभावित बाढ़ की तैयारी, 80 राहत शिविर। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। जयपुर में तेज आंधी-बारिश से फ्लाइट संचालन प्रभावित। बीकानेर में जमकर बरसे बादल, श्रीडूंगरगढ़ में भवन ढहा। हरियाणा में आंधी-बारिश

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ईरान अमेरिका तनाव होर्मुज स्ट्रेट हमला ईरानी ड्रोन मार गिराना इजराइल हमस युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता

 

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