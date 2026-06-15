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ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से डील पर बयां में कहा- समझौता अभी बाकी, सभी विकल्प तैयार

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ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से डील पर बयां में कहा- समझौता अभी बाकी, सभी विकल्प तैयार
ईरानअमेरिकासमझौता
📆15-06-2026 21:23:00
📰Dainik Jagran
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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ समझौते को देश के लिए गर्व का दस्तावेज बताते हुए कहा कि अंतिम समझौता अभी बाकी है और ईरान सभी विकल्पों के लिए तैयार है। उन्होंने ईरानी जनता को अपमान के आगे घुटने नहीं टेकने की शिक्षा दी और सर्वोच्च नेता खामेनेई का आभार जताया।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन (MoU) को देश के लिए 'गर्व का दस्तावेज' बताया है। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौता अभी बाकी है, तो ईरान सभी विकल्पों के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया पर पिछले कई महीनों से जारी जंग अब पूर्ण विराम की ओर है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सोमवार को ट्रंप के एलान के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने इस डील को देश के लिए गर्व का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि जो समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है, वह महीनों की बातचीत और इस दिशा में लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। अगर इसकी सभी शर्तों को ठीक से लागू किया जाए, तो इसे देश के लिए गर्व का दस्तावेज माना जा सकता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने X (ट्विटर) पर पोस्ट किया, काफी बातचीत के बाद मजलिस के लगभग सभी सदस्यों ने समझौता ज्ञापन के मसौदे का समर्थन किया, ताकि ईरान ी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करने के अमेरिका के असली इरादे को असलियत में परखा जा सके। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का आभार जताते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली शर्तों को शामिल करने में सम्मानित सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन की सबसे अहम भूमिका रही और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पेजेश्कियान ने इस डील के लिए स्पीकर डॉ.

कालिबाफ, विदेश मंत्री अराघची, शूरा काउंसिल के सदस्यों के साथ-साथ इस प्रक्रिया में निभाने वाले सभी पक्षों का शुक्रिया जताया। उन्होंने कहा कि जिस बात पर सहमति बनी है, वह युद्ध रोकने और बातचीत शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है; अभी अंतिम समझौता होना बाकी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने सभी विकल्पों के लिए तैयारी कर ली है और सरकार का ध्यान-समझौता हो या न हो-लोगों की सच्ची सेवा करने पर है। ईरानी जनता ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि अपमान के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए

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