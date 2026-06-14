ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पिछले साल अमेरिका-इजरायल के साथ हुए 12 दिवसीय संघर्ष की पहली बरसी पर देश की जनता को संबोधित करते हुए उनकी एकजुटता, बलिदान और आर्थिक चुनौतियों के बीच साहस की प्रशंसा की। उन्होंने जियोनिस्ट दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में जनता और सशस्त्र बलों की भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपति का बयान दिखाता है कि कैसे ईरान ने सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया और दुश्मन की योजनाओं को विफल कर दिया।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पिछले साल अमेरिका - इजरायल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय भीषण संघर्ष की पहली बरसी के मौके पर देश की जनता को संबोधित करते हुए उनकी एकजुटता, बलिदान और आर्थिक चुनौतियों के बीच साहस की प्रशंसा की। उन्होंने जियोनिस्ट दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में जनता और सशस्त्र बलों की भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपति का बयान यह साबित करता है कि वैचारिक और राजनीतिक विभाजनों के बावजूद, जब सुरक्षा की बात आती है, तो ईरान एकजुट हो जाता है। पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मनों ने ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की हत्या, परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने और बुनियादी ढांचे के विध्वंस के प्रयास किए, लेकिन ईरान ी जनता ने अद्वितीय प्रतिरोध दिखाया और सारी योजनाओं को विफल कर दिया। राष्ट्रपति ने आर्थिक चुनौतियों और दबावों के बारे में भी बात की और कहा कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और उनके बोझ को कम करने के लिए दृढ संकल्प रखती है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, रक्षा क्षमता और सार्वजनिक सतर्कता को आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंत में, उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान की वास्तविक ताकत जनता की एकजुटता, युवाओं की प्रतिभा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में निहित है। राष्ट्रपति ने इतिहासिक संघर्ष की याद में अपनी भावनात्मक बातें साझा की और देश के प्रगति के लिए म 올 OPCODE हैं.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पिछले साल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय भीषण संघर्ष की पहली बरसी के मौके पर देश की जनता को संबोधित करते हुए उनकी एकजुटता, बलिदान और आर्थिक चुनौतियों के बीच साहस की प्रशंसा की। उन्होंने जियोनिस्ट दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में जनता और सशस्त्र बलों की भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपति का बयान यह साबित करता है कि वैचारिक और राजनीतिक विभाजनों के बावजूद, जब सुरक्षा की बात आती है, तो ईरान एकजुट हो जाता है। पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मनों ने ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की हत्या, परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने और बुनियादी ढांचे के विध्वंस के प्रयास किए, लेकिन ईरानी जनता ने अद्वितीय प्रतिरोध दिखाया और सारी योजनाओं को विफल कर दिया। राष्ट्रपति ने आर्थिक चुनौतियों और दबावों के बारे में भी बात की और कहा कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और उनके बोझ को कम करने के लिए दृढ संकल्प रखती है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, रक्षा क्षमता और सार्वजनिक सतर्कता को आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंत में, उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान की वास्तविक ताकत जनता की एकजुटता, युवाओं की प्रतिभा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में निहित है। राष्ट्रपति ने इतिहासिक संघर्ष की याद में अपनी भावनात्मक बातें साझा की और देश के प्रगति के लिए म 올 OPCODE हैं





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