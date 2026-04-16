ईरान-इजरायल के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम: ट्रंप का दावा- शांति की दिशा में बड़ा कदम; 34 साल बाद पहली बार सीधे बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की घोषणा की है, जिसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इस पहल के तहत, दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार सीधे बातचीत के लिए वॉशिंगटन डीसी में मिले।

पश्चिम एशिया में दशकों से चला आ रहा तनाव एक नई दिशा ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस्राइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में शांति की नई उम्मीद जगी है। यह कदम क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की पुष्टि की कि उनकी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अत्यंत सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप

दोनों देशों ने शांति की दिशा में आगे बढ़ते हुए युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की। यह अस्थायी युद्धविराम पूर्वी समयानुसार शाम 5 बजे से प्रभावी होगा, जो भारतीय समयानुसार 17 अप्रैल की सुबह 2:30 बजे होगा। ट्रंप ने इस अवसर पर कहा कि दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाने का अनुभव उन्हें प्राप्त है और यह उनका दसवां ऐसा प्रयास होगा, जिसे वे पूर्णता तक ले जाना चाहते हैं। यह युद्धविराम उस समय हुआ है जब लेबनान ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक जमीनी स्तर पर वास्तविक संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी सीधी बातचीत में शामिल होना संभव नहीं है। लेबनान के इस रुख के बाद, कूटनीतिक प्रयास तेज हुए और अंततः दोनों पक्षों ने युद्धविराम पर सहमति जताई। इस पहल की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार सीधे वॉशिंगटन डीसी में आमने-सामने मिले। इस ऐतिहासिक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी उपस्थित थे। ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपतियों और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करें। यह दर्शाता है कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है। इससे पहले, मंगलवार को अमेरिका ने इस्राइल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की थी। यह बैठक 1993 के बाद पहली उच्च-स्तरीय कूटनीतिक पहल थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस बैठक में प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने, युद्धविराम को प्रभावी ढंग से लागू करने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और एक व्यापक शांति ढांचे की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, काउंसलर माइकल नीडहैम, लेबनान में अमेरिकी राजदूत लिसा ए. जॉनसन, अमेरिका में इस्राइल के राजदूत येचियल लेटर और अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवावाद जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल थे। यह बैठकें यह दर्शाती हैं कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक मार्ग को अपनाया जा रहा है, और इसमें अमेरिका एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह युद्धविराम एक नाजुक संतुलन स्थापित करने और भविष्य में बड़े संघर्षों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है





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