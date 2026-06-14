ईवी में आग लगने का खतरा कम है: वैश्विक शोध के आंकड़े स्पष्ट करते हैं

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम है। MSB, EV Fire Safe, FFI, और NHTSA जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों में स्पष्ट है कि ईवी लोगों की धारणा के विपरीत अधिक सुरक्षित हैं। भले ही थर्मल रनवे जैसी वजहों से आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, तथापि आधुनिक सुरक्षा उपायों और बजटरी डिजाइन में सुधार के कारण जोखिम बहुत कम है।

EV अग्नि जोखिम आंकड़े: इलेक्ट्रिक वाहन ों की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कई लोगों को डर लगता है कि इनमें आग लगने की संभावना अधिक होती है। यह धारणा गलत है। शोधों का पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहन ों में आग लगने की संभावना पेट्रोल और डीजल वाहन ों की तुलना में कम है। विभिन्न देशों में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है। आइए जानते हैं कि शोध में क्या पाया गया और इलेक्ट्रिक वाहन ों में आग लगने की वजहें क्या हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ों की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि दिख रही है। लोग अब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन ों के बजाय इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए अधिक उत्साहित हैं। हालांकि, इसके साथ ही कई लोगों में यह डर भी है कि इलेक्ट्रिक वाहन ों में आग लगने का खतरा अधिक है। कई लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक कारों में आग आसानी से लग जाती है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है?

क्या इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना वास्तव में अधिक है?

इस प्रश्न का जवाब निकालने के लिए चार विभिन्न संस्थाओं ने अध्ययन किया। शुक्राहार में जानें कि Researchers ने क्या पाया और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की प्रमुख वजहें समझें। पेट्रोल वाहनों में आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी या फuak भी काफी है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इलेक्ट्रिक वाहन की लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने की घटनाएं आमतौर पर 'थर्मल रनवे' के कारण होती हैं। इसमें बैटरी सेल का तापमान सामान्य सीमा से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। यह स्थिति बैटरी निर्माण की कोई दीर्घकालिक manufacturing मिस्टेक, चार्जिंग दौरान किसी खराबी या गandi दुर्घटनाव में बैटरी के फटने या काटलೆ होने के कारण उत्पन्न हो सकती है। जब बैटरी का किसी भाग में क्षति हो जाती है, तो शॉर्ट-सर्किट होने से आंतरिक तत्व और इलेक्ट्रोलाइट (लिथियम आधारित तरल) जलने लगते हैं। इससे एक श्रृंखला चAIN REACTION (श्रृंखला प्रतिक्रिया) शुरू हो जाती है जो पूरी बैटरी को आग के चिन्हा में नहीं छोड़ती। यह आग केवल घंटों तक जलती रह सकती है और बुझने के बाद दोबारा भड़कने की संभावना भी होती है। आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी सुरक्षा के लिए कड़े इंटर/** उपायों का निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए, मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक G-क्लास में नीचे कार्बन-फाइबर की सुरक्षा परत होती है, और ओडी अपने Q8 ई-ट्रॉन में बैटरी चारों ओर मजबूत एल्यूमीनियम की संरचना प्रदान करती है ताकि दुर्घटनाव में बैटरी सुरक्षित रहे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में नमकीन पानी से भी आग लगने का खतरा होता है। टेस्ला की कुछ मॉडलों में नमकीन पानी के कारण आग लगने के मामले भी सामने आए हैं। नमकीन पानी बिजली का बहुत अच्छा संचालक होता है, जिससे बैटरी के अंदर शॉर्ट-सर्किट हो जाता है और थर्मल रनवे की स्थिति बन जाती है। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना कितनी है, यह जानने के लिए विभिन्न देशों की सरकारी और स्वतंत्र संस्थाओं ने शोध किया है। सभी का नतीजा एक ही है - पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना बहुत कम है। स्वीडन सिविल कंटिंजेंसी एजेंसी (MSB) के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों में केवल 0.004% आग लगने की संभावना होती है। इसके विपरीत पेट्रोल-डीजल वाहनों में यह संख्या 0.08% है। MSB की संशोधन में 6,11,000 इलेक्ट्रिक वाहनों में से केवल 23 में ही आग लगी। ऑस्ट्रेलिया की EV Fire Safe संस्था के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक स्तर पर आग लगने का केवल 0.0012% संभावना है, जबकि पेट्रोल-डीजल वाहनों में यह 0.1% है। नॉर्वेजियन डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट (FFI) के मुताबिक इंश्योरेंस के दावों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा केवल 2.3% से 4.8% है। अमेरिकी नेशनल हाइवे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी (NHTSA) के अनुसार, नमकीन पानी में डूबे लगभग 3000 से 5000 इलेक्ट्रिक वाहनों में से केवल 36 (0.6% से 1.2%) में ही आग लगी। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का खतरा पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में काफी कम है। इन संस्थाओं के अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में आग लगने की डरावनी घटनाओं पर वistry ntर दृश्य की प्रचारक बनाने वाले ख़बरों या कहिन सोशल मीडिया पोस्ट्स की तुलना में वास्तविक जोखिम बहुत स्वीकार्य है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तकनीक लगातार सुधार की जा रही है और बढ़ते सुरक्षा मापदंडों से निर्धारित तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। त therefore, नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनों में व967 आग लगने की उन्नत सुरक्षा प्रणालियां होती हैं जो अक्सर पारंपरिक वाहनों में मौजूद सुरक्षा स्तर से उन्नत हैं। technologie के प्रगतिशीलAdvancements के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन रहे हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईवी अग्नि जोखिम इलेक्ट्रिक कार आग लिथियम आयन बैटरी थर्मल रनवे ईवी सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EV Fire Safety Tips: अपने इलेक्ट्रिक वाहन को आग से कैसे बचाएं, जानें पांच जरूरी टिप्सपश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी इलाके में हाल ही में, सड़क किनारे खड़ी एक बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक आग की लपटों में घिर गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे

Read more »

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1.30 लाख तक की छूट, Curvv EV और Punch EV पर भारी डिस्काउंटटाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर डिस्काउंट की घोषणा की है, जिसमें Curvv EV, Nexon EV, Punch EV और Tiago EV शामिल हैं। Curvv EV पर 1.

Read more »

हवा में उड़ी... आग के बीच अंगारों पर दौड़ी! Punch EV की टेस्टिंग ने किया हैरानTata Punch EV Fire Test: इस वीडियो में Punch.ev को आग और पानी के साथ ऐसे खतरनाक स्टंट में दिखाया गया है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

Read more »

नेपाल में लैंडिंग के दौरान तुर्किश विमान के टायर में लगी आग, बाल-बाल बचे 278 यात्रीFire in Turkish Aeroplane in Nepal while Landing all passengers safe नेपाल में लैंडिंग के दौरान तुर्किश विमान के टायर में लगी आग, बाल-बाल बचे 278 यात्री विदेश

Read more »

Jabalpur: तरंग ऑडिटोरियम में 'हमारे राम' शो के दौरान लगी आग, बड़ा हादसा टला; सभी कलाकार और दर्शक सुरक्षितJabalpur: Fire breaks out during 'Humare Ram' show at Tarang Auditorium, tragedy averted; cast-audience safe - Jabalpur: तरंग ऑडिटोरियम में 'हमारे राम' शो के दौरान लगी आग, बड़ा हादसा टला; सभी कलाकार

Read more »

इंदौर के EV शोरूम में भीषण आग ने मचाया तांडव, 20 लोग फंसे, सीढ़ियों से बची जान | Massive Fire Ravaged An Ev Showroom In Indore Mp NewsEV Showroom Fire: आग लगने के बाद शोरूम के ऊपर बने होमस्टे में ठहरे करीब 20 लोग धुएं के बीच फंस गए। उन्हे दूसरी बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकार रेस्क्यू किया गया।

Read more »