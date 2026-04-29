ईशान मलिंगा ने छीनी पर्पल कैप, भुवनेश्वर कुमार और जोफ्रा आर्चर पीछे

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा ने 15 विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार और राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर को पीछे छोड़ दिया है।

आईपीएल 2026 की पर्पल कैप की दौड़ में एक बड़ा बदलाव आया है। सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को पीछे छोड़ते हुए पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमा लिया है। आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल ते हुए ईशान मलिंगा ने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, जिसके साथ ही उन्होंने कुल 15 विकेट पूरे कर लिए और पर्पल कैप के दावेदार बन गए। इससे पहले, पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार के नाम थी, जिन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे। जोफ्रा आर्चर और अंशुल कंबोज भी 14-14 विकेट के साथ भुवनेश्वर के साथ बराबरी पर थे। ईशान मलिंगा भी 14 विकेट के साथ इस रेस में शामिल थे, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेल े गए मैच में एक विकेट लेने के साथ ही उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। ईशान मलिंगा की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें नीलामी में सिर्फ 1.

20 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने अपनी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी औसत गेंदबाजी और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे ला दिया है। वर्तमान में, पर्पल कैप लिस्ट में ईशान मलिंगा 15 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। भुवनेश्वर कुमार 14 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर और अंशुल कंबोज 14-14 विकेट के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव 13 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं और उनके पास भी अगले मैच में पर्पल कैप हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। ईशान मलिंगा ने 9 मैचों में 31 ओवर गेंदबाजी की है और उन्होंने 18.93 की औसत से 15 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/32 रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर कौन सा गेंदबाज इस रेस में आगे बढ़ता है और पर्पल कैप पर अपना कब्जा बनाए रखता है। आईपीएल 2026 में गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है और कई युवा गेंदबाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ईशान मलिंगा का पर्पल कैप पर कब्जा इस बात का प्रमाण है कि युवा प्रतिभाओं को मौका मिलने पर वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं





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