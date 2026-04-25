ईशान किशन की चेतावनी: मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और पैट कमिंस की कप्तानी पर बात की। उन्होंने विरोधी टीमों को चेतावनी दी कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है।
नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 228 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी शानदार पारी के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम में वापसी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए, ईशान किशन ने विरोधी टीमों को एक स्पष्ट चेतावनी दी है। कमिंस की वापसी से टीम को नई ऊर्जा मिली है और ईशान किशन अब अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। पैट कमिंस की टीम में वापसी और कप्तानी दोबारा संभालने पर ईशान किशन ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कमिंस के आने से टीम को न केवल गेंदबाजी में अतिरिक्त मजबूती मिली है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता का भी टीम को लाभ मिल रहा है। ईशान किशन ने स्वीकार किया कि उन्होंने सात मैचों में कप्तानी का अनुभव प्राप्त किया, जो उनके लिए एक मजेदार अनुभव था, लेकिन कमिंस के वापस आने से उन्हें राहत मिली। अब वे अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो टीम के लिए अधिक फायदेमंद होगा। कमिंस की कप्तानी में टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है और सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हैं। यह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि कमिंस के नेतृत्व में टीम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ईशान किशन ने कमिंस के साथ अपने संबंधों की भी सराहना की और कहा कि वे हमेशा एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। 228 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते समय टीम की मानसिकता पर बात करते हुए ईशान किशन ने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पावरप्ले में धमाकेदार शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं, तो बाकी बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है। ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे वे दोनों लगातार रन-रेट और मैच की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत ने उन्हें सफल चेज की रणनीति बनाने में मदद की। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी का सामना करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आर्चर की गेंदें उनकी उम्मीद से ज्यादा उछाल ले रही थीं, लेकिन उन्होंने निडर होकर शॉट खेले। ईशान किशन ने कहा कि 'किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है' और बल्लेबाजों को विफलता के डर से बाहर निकलकर केवल गेंद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बड़े मैदान का फायदा उठाते हुए गैप्स में गेंद को धकेलकर रन-रेट को गिरने से बचाया। अपनी हालिया फॉर्म को लेकर ईशान किशन आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 'नहीं, मुझे लगता है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है।' ईशान किशन का यह बयान विरोधी टीमों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे और भी अधिक आक्रामक और निडर होकर खेलने वाले हैं। उनका मानना है कि वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके टीम को सफलता दिला सकते हैं। ईशान किशन ने यह भी कहा कि वे लगातार अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका लक्ष्य टीम के लिए अधिक से अधिक रन बनाना और महत्वपूर्ण योगदान देना है। ईशान किशन की यह प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं और विरोधी टीमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब आने वाले मैचों में और भी मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार है.
नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 228 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी शानदार पारी के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम में वापसी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए, ईशान किशन ने विरोधी टीमों को एक स्पष्ट चेतावनी दी है। कमिंस की वापसी से टीम को नई ऊर्जा मिली है और ईशान किशन अब अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। पैट कमिंस की टीम में वापसी और कप्तानी दोबारा संभालने पर ईशान किशन ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कमिंस के आने से टीम को न केवल गेंदबाजी में अतिरिक्त मजबूती मिली है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता का भी टीम को लाभ मिल रहा है। ईशान किशन ने स्वीकार किया कि उन्होंने सात मैचों में कप्तानी का अनुभव प्राप्त किया, जो उनके लिए एक मजेदार अनुभव था, लेकिन कमिंस के वापस आने से उन्हें राहत मिली। अब वे अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो टीम के लिए अधिक फायदेमंद होगा। कमिंस की कप्तानी में टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है और सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हैं। यह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि कमिंस के नेतृत्व में टीम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ईशान किशन ने कमिंस के साथ अपने संबंधों की भी सराहना की और कहा कि वे हमेशा एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। 228 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते समय टीम की मानसिकता पर बात करते हुए ईशान किशन ने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पावरप्ले में धमाकेदार शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं, तो बाकी बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है। ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे वे दोनों लगातार रन-रेट और मैच की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत ने उन्हें सफल चेज की रणनीति बनाने में मदद की। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी का सामना करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आर्चर की गेंदें उनकी उम्मीद से ज्यादा उछाल ले रही थीं, लेकिन उन्होंने निडर होकर शॉट खेले। ईशान किशन ने कहा कि 'किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है' और बल्लेबाजों को विफलता के डर से बाहर निकलकर केवल गेंद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बड़े मैदान का फायदा उठाते हुए गैप्स में गेंद को धकेलकर रन-रेट को गिरने से बचाया। अपनी हालिया फॉर्म को लेकर ईशान किशन आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 'नहीं, मुझे लगता है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है।' ईशान किशन का यह बयान विरोधी टीमों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे और भी अधिक आक्रामक और निडर होकर खेलने वाले हैं। उनका मानना है कि वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके टीम को सफलता दिला सकते हैं। ईशान किशन ने यह भी कहा कि वे लगातार अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका लक्ष्य टीम के लिए अधिक से अधिक रन बनाना और महत्वपूर्ण योगदान देना है। ईशान किशन की यह प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं और विरोधी टीमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब आने वाले मैचों में और भी मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार है
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