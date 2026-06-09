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ईशा देओल ने अपने एक्स पति भरत तख्तानी संग अपनी नजदीकियों पर बात की है

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ईशा देओल ने अपने एक्स पति भरत तख्तानी संग अपनी नजदीकियों पर बात की है
ईशा देओलभरत तख्तानीबेटियों
📆09-06-2026 03:24:00
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बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने एक्स पति भरत तख्तानी संग अपनी नजदीकियों पर बात की है. उन्होंने बताया कि दोनों बेटियों राध्या और मिराया के लिए वो अपने एक्स हसबैंड भरत संग एक टीम की तरह रहती ह.

ईशा देओल ने अपने एक्स पति भरत तख्तानी संग अपनी नजदीकियों पर बात की है. उन्होंने बताया कि दोनों बेटियों राध्या और मिराया के लिए वो अपने एक्स हसबैंड भरत संग एक टीम की तरह रहती हैं.

ईशा ने कहा कि भले ही मैं सिंगल हूं, लेकिन मैं खुद को एक सिंगल मदर के रूप में नहीं देखती.

'भगवान की कृपा से जब हमारी बेटियों की परवरिश की बात आती है, तो भरत और मैं पूरी तरह से एक टीम की तरह काम करते हैं. हम एक परिवार हैं और हमारे बच्चे हमेशा हमारी पहली प्रायोरिटी रहेंगे. हम उन्हें प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं. उनके लिए हमेशा मजबूत सहारा बनकर खड़े रहना चाहते हैं.

', धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हेमा, क्यों इवेंट में नहीं थे सनी-बॉबी? बॉबी बोले- पिता के जाने के बाद हम बहनों के करीब आएबॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में, ईशा देओल ने भरत तख्तानी से अलग होने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वो दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं

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ईशा देओल भरत तख्तानी बेटियों परवरिश एक्स पति

 

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