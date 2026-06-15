ई100 फ्यूल: फायदे और नुकसान की पूरी जानकारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में ई100 फ्यूल (100% इथेनॉल) पर चलने वाली कारों को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके फायदे, नुकसान और भविष्य की संभावनाएं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत में ई100 फ्यूल , यानी 100 फीसदी शुद्ध इथेनॉल पर चलने वाली कारों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया है?

आइए, हम इस लेख में ई100 फ्यूल के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तेल आयात कम करने के लिए सरकार फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जोर दे रही है। ऐसे में नितिन गडकरी ने ई100 फ्यूल को मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है। उनका कहना है कि वे सरकार के साथ मिलकर देश भर में इथेनॉल पंपों का बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काम कर रहे हैं और जल्द ही ई100 कंप्लायंट कारें भी लॉन्च होंगी। अब सवाल यह है कि क्या ई100 फ्यूल वाकई फायदेमंद है या इसके काफी नुकसान भी हैं?

आप भी यही सोच रहे हैं तो यह लेख आपके सभी सवालों का जवाब देगा। सबसे पहले, आइए समझते हैं कि ई100 फ्यूल आखिर है क्या?

ई100 पूरी तरह से शुद्ध इथेनॉल है जिसमें पेट्रोल का कोई मिश्रण नहीं होता। वर्तमान में ई20 फ्यूल चलन में है यानी पेट्रोल में 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाया जाता है। ई100 गन्ने, मक्का और अन्य जैविक पदार्थों से फरमेंटेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। जहां आम कारें ई10 या ई20 के अनुकूल बनी हैं, वहीं ई100 को चलाने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन की आवश्यकता होती है। यह इंजन तकनीक खास तौर पर इथेनॉल के उच्च अनुपात को संभालने के लिए डिज़ाइन की जाती है, जो सामान्य इंजनों में संभव नहीं है। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स जैसी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकल लॉन्च की हैं, जबकि मारुति सुजुकी ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार पेश की है। ये वाहन 80 से 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने में सक्षम बताए जाते हैं। अब बात करते हैं ई100 के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है और पेट्रोल की तुलना में बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मददगार है। यह एक नवीकरणीय स्रोत है और पेट्रोल से सस्ता भी होगा। वर्तमान में ई85 फ्यूल पेट्रोल से 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इथेनॉल उत्पादन स्वदेशी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और किसानों की आय में सीधा योगदान देता है। इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग इंजन की नॉकिंग को कम कर बेहतर प्रदर्शन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने भी इथेनॉल उत्पादन में किसानों की भूमिका को सराहा है और उन्हें ऊर्जादाता कहा है। हालांकि, ई100 के कई नुकसान भी हैं। पेट्रोल की तुलना में इसमें 30-33 फीसदी कम ऊर्जा होती है, जिससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। इथेनॉल का अम्लीय स्वभाव पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक के हिस्सों को खराब कर सकता है। इसके अलावा, कम तापमान वाले इलाकों में ऐसी गाड़ियों को स्टार्ट करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इथेनॉल कम तापमान पर आसानी से वाष्पित नहीं होता। वर्तमान में ई100 के लिए न तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और न ही आम गाड़ियां इसके लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में ई100 का उपयोग करते हैं जो फ्लेक्स-फ्यूल कंप्लायंट नहीं है, तो यह ईंधन प्रणाली को बुरी तरह खराब कर सकता है। इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और पानी की आवश्यकता होती है, जो खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। निष्कर्षतः, ई100 फ्यूल के कई फायदे हैं लेकिन इसके नुकसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को इस तकनीक को अपनाने से पहले बुनियादी ढांचे, वाहन अनुकूलता और पर्यावरणीय प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना होगा। फिर भी, यह एक सकारात्मक कदम है जो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए





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