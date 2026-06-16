ई20 ईंधन से इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने का दावा फर्जी: पीआईबी

पीआईबी ने सोशल मीडिया पर ई20 ईंधन के इस्तेमाल से इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने की अफवाह को फर्जी बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ई20 ईंधन का उपयोग करने के बाद भी मोटर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से वैध रहेगी। इसके अलावा, देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा है और ई85 ईंधन को भी लॉन्च किया गया है।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि ई20 ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने मंगलवार को इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि ई20 ईंधन का उपयोग करने के बाद भी मोटर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से वैध रहेगी। पीआईबी ने लोगों से अपील की कि वे इस तरह के भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें। यह कदम उस समय उठाया गया है जब देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ई20 ईंधन का उपयोग व्यापक स्तर पर शुरू हो चुका है। भारत में केपीएमजी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अब एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है और पूरे देश में ई20 फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के ई20 से आगे बढ़ने पर आने वाले अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें फीडस्टॉक की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता, बुनियादी ढांचे की तैयारी और नीतिगत समन्वय जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। यह पहल देश के स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। सरकार ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर एक इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट पर ई85 ईंधन लॉन्च किया था। इसके जरिए सरकार एथेनॉल के उपयोग को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। योजना के अनुसार, दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट्स और दिसंबर 2027 तक लगभग 5,000 आउटलेट्स पर ई85 ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को और गति देगा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। पीआईबी ने इस अवसर पर एक बार फिर लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। यह सुनिश्चित करेगा कि जनता सही जानकारी से अवगत हो और किसी भी तरह की गलतफहमी से बच सके.

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि ई20 ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने मंगलवार को इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि ई20 ईंधन का उपयोग करने के बाद भी मोटर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से वैध रहेगी। पीआईबी ने लोगों से अपील की कि वे इस तरह के भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें। यह कदम उस समय उठाया गया है जब देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ई20 ईंधन का उपयोग व्यापक स्तर पर शुरू हो चुका है। भारत में केपीएमजी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अब एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है और पूरे देश में ई20 फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के ई20 से आगे बढ़ने पर आने वाले अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें फीडस्टॉक की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता, बुनियादी ढांचे की तैयारी और नीतिगत समन्वय जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। यह पहल देश के स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। सरकार ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर एक इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट पर ई85 ईंधन लॉन्च किया था। इसके जरिए सरकार एथेनॉल के उपयोग को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। योजना के अनुसार, दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट्स और दिसंबर 2027 तक लगभग 5,000 आउटलेट्स पर ई85 ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को और गति देगा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। पीआईबी ने इस अवसर पर एक बार फिर लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। यह सुनिश्चित करेगा कि जनता सही जानकारी से अवगत हो और किसी भी तरह की गलतफहमी से बच सके





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ई20 ईंधन इंश्योरेंस क्लेम पीआईबी फैक्टचेक एथेनॉल मिश्रण ई85 ईंधन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'अगर वह वापस नहीं आई तो...', पहले वीडियो बनाकर दी धमकी फिर पति ने होम गार्ड पत्नी को 20 बार घोंपा चाक़ूू - if she doesnt come back ill kill her bengaluru husband kills home guard wife after video threatबेंगलुरु के महादेवपुरा में एक पति ने अपनी होम गार्ड पत्नी मंजुला की 20 से अधिक बार चाकू मारकर हत्या कर दी।

Read more »

दीदी की नाक के नीचे खेला: TMC के 20 सांसदों के NCPI में विलय से विधायक दल बेखबर, ऋतब्रत ने दे डाली चेतावनीदीदी की नाक के नीचे खेला: TMC के 20 सांसदों के NCPI में विलय से विधायक दल बेखबर, ऋतब्रत ने दे डाली चेतावनी ritabrata banerjee on rebel tmc mps merger

Read more »

विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित: राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार, विधानसभा सचिवालय ने भेजा प्रस्तावMadhya Pradesh Assembly Monsoon Session 20 July Start. Follow latest updates on Vidhan Sabha Monsoon Session, CM Mohan Yadav, Speaker Narendra Singh Tomar.

Read more »

हिमाचल में 21 जून तक बारिश के आसार: 18-19 जून को ओलावृष्टि-तूफान की चेतावनी, 20 के बाद दस्तक दे सकता है मानसूनHimachal Pradesh weather alert June 18-19 hail storm. Monsoon expected after June 20. Latest Updates.

Read more »

Bigg Boss 20: सलमान के शो में धमाल मचाएंगे ये सितारे, मस्ती और ड्रामा का भरपूर डोज; Ex-Contestant भी होंगे हिस्सा? - bigg boss 20 salman khan shows contestants list premiere date and more detailSalman Khan की मेजबानी में 'बिग बॉस 20' की वापसी की तैयारी चल रही है। यहां देखें शो के संभावित कंटेस्टेंट की लिस्ट और प्रीमियर की डिटेल।

Read more »

Bigg Boss 20: क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर निशाना साधने वाला यह रैपर बनेगा सलमान के शो का हिस्सा? जानिए डिटेलSalman Khan Show Bigg Boss 20: चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी के साथ प्रतिभागियों के नामों को लेकर भी चर्चा

Read more »