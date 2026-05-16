उगते सूरज की तस्वीर घर में लाने के फायदे और नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या ऑफिस में उगते सूरज की तस्वीर यानी उगते हुए सूरज की फोटो लगाने से कई लाभ होते हैं। इससे करियर में उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के मन मेंNEW विचार आते हैं। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा से उत्पन्न होने वाली उड़ान में उगते हुए सूरज की फोटो को लाने से परिवार के सदस्यों को अच्छाई मिलती है। उत्तर-पूर्व दिशा से उगते हुए सूरज की फोटोको लगाने से भी परिवार के सदस्यों को समस्या से मुक्ति मिलती है।'

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या ऑफिस में उगते सूरज की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह करियर में उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लाता है, साथ ही नारायण देव मान-सम्मान और सफलता के कारक देवता के रूप में उगते सूरज को विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार, घर में उगते हुए सूर्य की फोटो लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों के मन में नए विचार आते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा से सूर्य उदित होते हैं, इसलिए इस दिशा में उगते हुए सूरज की फोटो को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व दिशा में भी उगते हुए सूर्य की फोटो लगा सकते हैं। हालांकि, पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर उगते हुए सूरज की फोटो को लगाने से परिवार के सदस्यों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सुभाषिता से सुगन्धित लाल वाले भाव वाली तस्वीरें न लगाएं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर या ऑफिस में उगते सूरज की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह करियर में उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लाता है, साथ ही नारायण देव मान-सम्मान और सफलता के कारक देवता के रूप में उगते सूरज को विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार, घर में उगते हुए सूर्य की फोटो लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों के मन में नए विचार आते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा से सूर्य उदित होते हैं, इसलिए इस दिशा में उगते हुए सूरज की फोटो को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व दिशा में भी उगते हुए सूर्य की फोटो लगा सकते हैं। हालांकि, पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर उगते हुए सूरज की फोटो को लगाने से परिवार के सदस्यों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सुभाषिता से सुगन्धित लाल वाले भाव वाली तस्वीरें न लगाएं





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काव्य-कथा सितार उपकर्तव्य तीन प्राकृतिकी

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