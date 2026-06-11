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उत्तराखंड में अंगदान की नई लहर: 19 राज्यों को पीछे छोड़कर मानवता की मिसाल पेश किया

स्वास्थ्य और समाज News

उत्तराखंड में अंगदान की नई लहर: 19 राज्यों को पीछे छोड़कर मानवता की मिसाल पेश किया
अंगदानउत्तराखंडदून मेडिकल कॉलेज
📆11-06-2026 05:52:00
📰Dainik Jagran
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उत्तराखंड ने अंगदान पंजीकरण में 5,356 संकल्पों के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं में नई दिशा पकड़ी है।

उत्तराखंड , जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, आज न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत के लिए, बल्कि अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं के लिए भी पहचाना जा रहा है। राज्य ने अंगदान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो न केवल स्वास्थ्य सेवा ओं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक मिसाल है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड ने अंगदान के संकल्प में 5,356 पंजीकरण दर्ज किए हैं, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के बाद भी दूसरों को जीवन देने की पवित्र भावना से ओत-प्रोत हैं। यह संख्या उन हजारों संवेदनशील नागरिकों की सोच का प्रतिबिंब है, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके जाने के बाद भी उनकी आँखें किसी अंधेरी दुनिया को रोशन करें, उनका हृदय किसी और के सीने में धड़के और उनकी सांसें किसी और के जीवन का आधार बनें। इस महान संकल्प के जरिए उत्तराखंड ने देश के 19 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है, जो राज्य की बढ़ती जागरूकता और सामाजिक चेतना का प्रमाण है। यदि विस्तार से देखा जाए, तो उत्तराखंड ने अंगदान पंजीकरण की इस दौड़ में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, लक्षद्वीप, लद्दाख, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेश भी पंजीकरण की संख्या के मामले में उत्तराखंड से पीछे रह गए हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के साहस और उदारता की कहानी है जो समाज में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़कर आगे आए हैं। पहले समय था जब धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रूढ़ियों के कारण लोग अंगदान करने से कतराते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन किसी को जीवनदान देना सबसे बड़ा पुण्य और मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवाओं ने इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं ने न केवल स्वयं पंजीकरण कराया है, बल्कि अपने परिवार और परिचितों को भी इस महादान के लिए प्रेरित किया है। उत्तराखंड की इस मानवीय चेतना को अब धरातल पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप, जल्द ही दून मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण की आधुनिक सुविधा शुरू होने जा रही है। अब तक राज्य के मरीजों को अंग प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे न केवल समय और धन की हानि होती थी, बल्कि कई बार मरीज सही समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते थे। दून मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही जीवन रक्षक सर्जरी संभव हो पाएगी, जिससे हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और अंगदान की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बनाएगा। देवभूमि की यह यात्रा दर्शाती है कि जब सेवा, संवेदना और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अंगदान को महादान की संज्ञा दी गई है और उत्तराखंड ने इस दिशा में एक नई नजीर पेश की है, जिससे अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे सामुदायिक जागरूकता के जरिए स्वास्थ्य सेवा ओं में सुधार किया जा सकता है। आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य में पंजीकरण की यह संख्या और बढ़ेगी और अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार अन्य जिला अस्पतालों में भी होगा ताकि कोई भी व्यक्ति अंगों की कमी के कारण अपना जीवन न खोए.

उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, आज न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत के लिए, बल्कि अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं के लिए भी पहचाना जा रहा है। राज्य ने अंगदान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक मिसाल है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड ने अंगदान के संकल्प में 5,356 पंजीकरण दर्ज किए हैं, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के बाद भी दूसरों को जीवन देने की पवित्र भावना से ओत-प्रोत हैं। यह संख्या उन हजारों संवेदनशील नागरिकों की सोच का प्रतिबिंब है, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके जाने के बाद भी उनकी आँखें किसी अंधेरी दुनिया को रोशन करें, उनका हृदय किसी और के सीने में धड़के और उनकी सांसें किसी और के जीवन का आधार बनें। इस महान संकल्प के जरिए उत्तराखंड ने देश के 19 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है, जो राज्य की बढ़ती जागरूकता और सामाजिक चेतना का प्रमाण है। यदि विस्तार से देखा जाए, तो उत्तराखंड ने अंगदान पंजीकरण की इस दौड़ में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, लक्षद्वीप, लद्दाख, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेश भी पंजीकरण की संख्या के मामले में उत्तराखंड से पीछे रह गए हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के साहस और उदारता की कहानी है जो समाज में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़कर आगे आए हैं। पहले समय था जब धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रूढ़ियों के कारण लोग अंगदान करने से कतराते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन किसी को जीवनदान देना सबसे बड़ा पुण्य और मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवाओं ने इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं ने न केवल स्वयं पंजीकरण कराया है, बल्कि अपने परिवार और परिचितों को भी इस महादान के लिए प्रेरित किया है। उत्तराखंड की इस मानवीय चेतना को अब धरातल पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप, जल्द ही दून मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण की आधुनिक सुविधा शुरू होने जा रही है। अब तक राज्य के मरीजों को अंग प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे न केवल समय और धन की हानि होती थी, बल्कि कई बार मरीज सही समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते थे। दून मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही जीवन रक्षक सर्जरी संभव हो पाएगी, जिससे हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और अंगदान की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बनाएगा। देवभूमि की यह यात्रा दर्शाती है कि जब सेवा, संवेदना और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अंगदान को महादान की संज्ञा दी गई है और उत्तराखंड ने इस दिशा में एक नई नजीर पेश की है, जिससे अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे सामुदायिक जागरूकता के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य में पंजीकरण की यह संख्या और बढ़ेगी और अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार अन्य जिला अस्पतालों में भी होगा ताकि कोई भी व्यक्ति अंगों की कमी के कारण अपना जीवन न खोए

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अंगदान उत्तराखंड दून मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा मानवता

 

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