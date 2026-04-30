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उत्तराखंड में 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी

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उत्तराखंड में 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी
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📆30-04-2026 03:22:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ी है। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में बारिश, गर्जना और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जैसे जिलों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ी है। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में बारिश , गर्जना और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला की व्यास व दारमा घाटी और मुनस्यारी के मिलम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को बर्फबारी हुई थी। मैदानी इलाकों में भी मौसम का असर दिखेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, पूरे राज्य के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी गई है कि पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। बारिश का दौर तीव्र से अति तीव्र हो सकता है। मैदानी और पर्वतीय, दोनों क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। देहरादून में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। राजधानी के कुछ इलाकों में गर्जना और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। राज्य के पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ बौछारें और 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य के शेष पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों और मैदानी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जना होने की संभावना जताई गई है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ी है। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में बारिश, गर्जना और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला की व्यास व दारमा घाटी और मुनस्यारी के मिलम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को बर्फबारी हुई थी। मैदानी इलाकों में भी मौसम का असर दिखेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, पूरे राज्य के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी गई है कि पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। बारिश का दौर तीव्र से अति तीव्र हो सकता है। मैदानी और पर्वतीय, दोनों क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। देहरादून में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। राजधानी के कुछ इलाकों में गर्जना और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। राज्य के पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ बौछारें और 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य के शेष पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों और मैदानी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जना होने की संभावना जताई गई है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है

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