उत्तराखंड ने दो वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि कर दर्ज की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि और लगभग 290 मेगावाट रूफटप संयंत्र स्थापित करने की उपलब्धि की जानकारी दी। पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य देश में शीर्ष में आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है।

उत्तराखंड ने पिछले दो वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य लगभग 290 मेगावाट आवासीय रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल आन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की ओर से तैयार की गई 'सौर जागरुकता स्मारिका' पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने 40 हजार रूफटप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से आम नागरिक के विद्युत व्यय में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित भविष्य मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के समक्ष एक प्रेरणादायक एवं आदर्श माडल के रूप में स्थापित होगा। विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, सीईईडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा अरुणाभ घोष, पिटकुल के प्रबंध निदेशक डा मेहरबान सिंह बिष्ट, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

उत्तराखंड ने पिछले दो वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य लगभग 290 मेगावाट आवासीय रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल आन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की ओर से तैयार की गई 'सौर जागरुकता स्मारिका' पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने 40 हजार रूफटप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से आम नागरिक के विद्युत व्यय में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित भविष्य मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के समक्ष एक प्रेरणादायक एवं आदर्श माडल के रूप में स्थापित होगा। विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, सीईईडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा अरुणाभ घोष, पिटकुल के प्रबंध निदेशक डा मेहरबान सिंह बिष्ट, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे





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