उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप, पारा 36 डिग्री के पार, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी

उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो रही है। शुष्क मौसम और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

उत्तराखंड के मैदानी जिलों में पारा चढ़ने लगा है। शनिवार को शुष्क मौसम और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में उछाल दर्ज किया गया। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है, और पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले दिनों हुई बारिश ने राहत दी थी, लेकिन अब मौसम शुष्क होने से गर्मी फिर से बढ़ गई है। रात के समय भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। देहरादून में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.

8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नैनीताल में 28.2 डिग्री सेल्सियस और मसूरी में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जैसे शहरों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से मौसम शुष्क हो गया है और तापमान में वृद्धि हुई है। दिन के समय तेज धूप और गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है और दोपहर के समय वाहनों की आवाजाही कम हो गई है। किसानों को फसलों की सिंचाई की चिंता सताने लगी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बाजारों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और डॉक्टरों ने लू से बचाव के उपाय बताए हैं। लोगों को हल्का भोजन करने, पानी अधिक पीने और ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि फसलों पर गर्मी का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सिंचाई पर ध्यान दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश के कोई आसार नहीं हैं। तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ सकती है। अगले तीन दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से वहां की गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन मैदानी जिलों में गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, छाया में रहें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। पशुपालक अपने मवेशियों को भी धूप से बचाने की व्यवस्था करें। सरकारी तंत्र ने गर्मी से राहत के लिए प्याऊ और कूलर की व्यवस्था की है। नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी के स्रोतों का रखरखाव सुनिश्चित करें। गर्मी के इस दौर में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है





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