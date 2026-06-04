उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027: कई बड़े नेताओं के बच्चे राजनीतिक मैदान में सक्रियता बढ़ा रहे हैं

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कई बड़े नेताओं के बच्चे राजनीतिक मैदान में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करण, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति, पूर्व विधायक बृज भूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी और पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह शामिल हैं। इन नेताओं के बच्चों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और जनता से मेल-मिलाप के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 : कई बड़े नेताओं के बच्चे राजनीति क मैदान में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करण, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति, पूर्व विधायक बृज भूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी और पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह शामिल हैं। इन नेताओं के बच्चों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और जनता से मेल-मिलाप के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बढ़ गई है। नीरज सिंह ने पिछले कई वर्षों से लखनऊ में सक्रियता बढ़ाई है और अपने पिता की अनुपस्थिति में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं पार्टी के आयोजनों में उनका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि भाजपा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों का कहना है कि नीरज को लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। अभिनव सिन्हा को भी भाजपा गाजीपुर से मैदान में उतार सकती है, जो जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे हैं। उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है और सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों के ज़रिए जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भाजपा को गाजीपुर सदर के लिए एक नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि 2022 में इस सीट से पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वालीं संगीता बलवंत अब राज्य सभा पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अभिनव को मौका मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027: कई बड़े नेताओं के बच्चे राजनीतिक मैदान में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करण, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति, पूर्व विधायक बृज भूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी और पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह शामिल हैं। इन नेताओं के बच्चों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और जनता से मेल-मिलाप के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बढ़ गई है। नीरज सिंह ने पिछले कई वर्षों से लखनऊ में सक्रियता बढ़ाई है और अपने पिता की अनुपस्थिति में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं पार्टी के आयोजनों में उनका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि भाजपा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों का कहना है कि नीरज को लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। अभिनव सिन्हा को भी भाजपा गाजीपुर से मैदान में उतार सकती है, जो जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे हैं। उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है और सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों के ज़रिए जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भाजपा को गाजीपुर सदर के लिए एक नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि 2022 में इस सीट से पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वालीं संगीता बलवंत अब राज्य सभा पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अभिनव को मौका मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है





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