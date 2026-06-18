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उत्तराखंड में एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक, कट्टरपंथी गिरफ्तार, पाकिस्तानी जोड़ों मिले

राष्ट्रीय सुरक्षा News

उत्तराखंड में एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक, कट्टरपंथी गिरफ्तार, पाकिस्तानी जोड़ों मिले
एसटीएफ गिरफ्तारीउत्तराखंड कट्टरपंथीरुद्रपुर इंटरनेट जिहाद
📆18-06-2026 04:43:00
📰Dainik Jagran
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उत्तराखंड की विशेष टास्क फोर्स ने रुद्रपुर में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया। उनके पास पिस्टल, कारतूस, डेटोनेटर बरामद हुए। मोबाइल फोन की जांच में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल पर जिहादी विचारधारा से जुड़ी सामग्री पाई गई। आरोपित के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों की जांच जारी है, जिसमें पाकिस्तान के मलेशिया से हैंडलर की मदद का संकेत मिला। एसटीएफ ने धारा 152, 61(2) बीएनएस, आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की।

उत्तराखंड में कट्टरपंथी व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक , एक गिरफ्तार एक विशेष टास्क फोर्स ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद सलाउद्दीन आरोपी के पास से पिस्टल, एके-47 कारतूस और डेटोनेटर बरामद किए। जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। एसटीएफ ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से देश का माहौल खराब करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। एसटीएफ ने गदरपुर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल फोन की जांच में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कट्टरपंथी व जिहादी विचारधारा से संबंधित समूह, चैट व सामग्री मिली है। उसके पास से एक पिस्टल सहित पांच कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने दबिश देकर मोहम्मद सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मजरासीला गदरपुर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। वह विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व सिग्नल) के माध्यम से युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी एवं जिहादी विचारधारा से जोड़ सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। उससे पूछताछ के उपरांत जानकारी मिलने पर देर रात्रि सर्च अभियान चला। एसटीएफ ने एक इंग्लिश पिस्टल, पांच कारतूस, चार डेटोनेटर, एके 47 के दो कारतूस भी बरामद कर लिए। उससे मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ उत्तराखंड की विशेष टीम नेटवर्क से जुड़े लोगों की धर पकड़ के लिए उत्तर प्रदेश में भी दबिश दे रही है। उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान सिग्नल एवं टेलीग्राम एप पर कई समूहों और चैट्स में कथित रूप से जिहाद, शहादत व राष्ट्रविरोधी विचारों से संबंधित सामग्री व संदेश पाए गए। प्रारंभिक जांच में युवाओं को भ्रमित कर उग्र विचारधारा की ओर प्रेरित करने संबंधी गतिविधियों के संकेत मिले हैं। जांच में आरोपित के इंटरनेट मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय/ट्रांस-बार्डर कट्टरपंथी तत्वों से संभावित संपर्कों के संकेत मिले हैं। एसटीएफ इन कनेक्शनों की सत्यता व दायरे की विस्तृत जांच में जुट गई है। जांच के दौरान चैट्स में हथियार, विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण एवं उनकी आवाजाही से संबंधित संदिग्ध बातचीत भी सामने आई है, जिसकी तकनीकी एवं फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच में आरोपित द्वारा कुछ चैट एवं संपर्कों को डिलीट करने की भी जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी एक व्यक्ति से उसके संपर्क होने की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पूछताछ में संवेदनशील जानकारी मिली है। आरोपित के विरुद्ध धारा 152, 61(2) बीएनएस व सूचना प्रौद्यQGिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(सी) एवं 66(एफ) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर: पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जानकारी मिली है। जानकारी में आया है कि देश विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान द्वारा मलेशिया से एक हैंडलर द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। वह किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। जिसको डिकोड करने में एसटीएफ जुट गई है। रुद्रपुर: पकड़ने वाली टीम में एसटीएफ के निरीक्षक विकास चौधरी, एसआई विपिन जोशी, एसआई केजी मठपाल, हेड कांस्टेबल रवीन्द्र बिष्ट, महेंद्र गिरी, सुरेंद्र कनवाल, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, किशन शर्मा वही साइबर थाना टीम के निरीक्षक धीरेन्द्र पंत, एएसआई दीपक जोशी, उस्मान शामिल थे। देश के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम, कट्टरपंथी गिरफ्तार; पाकिस्तानी आकाओं से चैट में मिली हथियारों-विस्फोटकों की डिटेल। देश में पनप रही आतंकियों की 'नई पौध', कट्टरपंथी बनाने के लिए इंटरनेट की मदद; सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता। एसटीएफ की इस सर्जिकल स्ट्राइक से साफ़ है कि कट्टरपंथी तत्व इंटरनेट की मदद से युवाओं को प्रभावित करके देश में स曲ा तैयार कर रहे हैं। उनके पास से हथियार, कारतूस, डेटोनेटर बरामद हुए हैं, जो सुर्खियों की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन्स, खासकर पाकिस्तानी मलेशिया के हैंडलर द्वारा, जो इस गतिविधि को संचालित कर रहे हैं, साफ़ साफ़ पूछताछ से सामने आए हैं। एसटीएफ ने इन गिरफ्तारियों को स曲ा मुक्त करने के लिए कड़ाई साबित करते हुए स曲ा संबंधी कानूनी त髓ा में भी कार्रवाई की है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ रही है कि इंटरनेट के माध्यम से नई phủट कट्टरपंथी प्रणालियाँ बन रही हैं, जो देश की स曲ा के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए एसटीएफ जैसे एजेंसियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इस मामले में बहुत स曲ा देखभाल की है और स曲ा के साथ होने वाली दरारों को ब('/')करने के लिए कड़ाई ले रही है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरोपित ने कई चैट एवं संपर्कों को डिलीट करने का प्रयास भी किया, जो स曲ा की भेद वह loại?

एसटीएफ ने डिजिटल फोरेंसिक टीम को स曲ा जारी रखा है ताकि स曲ा से जुड़ी सari संभावनाएँ सख्ती से पकड़ी जा सकें। अंत में, यह स曲ा केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश भर में लोगों की स曲ा को सीधे प्रभावित कर सकता था। एसटीएफ की तेज़ी से कार EXCEPTIONS/Escape यह स曲ा देख रही है कि इंटरनेट के दौर में जो नए प्रकार के कट्टरपंथी तत्व पैदा हो रहे हैं, उन पर पूरा दबाव बनाए रखना जरूरी है। स曲ा के लिए स曲ा के साथ जुड़े स曲ा के माध्यम से जुड़े स曲ा की स曲ा जोर लगाते हुए, एसटीएफ ने इस गिरफ्तारी को स曲ा के रूप में देश के स曲ा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है

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एसटीएफ गिरफ्तारी उत्तराखंड कट्टरपंथी रुद्रपुर इंटरनेट जिहाद पाकिस्तानी कनेक्शन सर्जिकल स्ट्राइक

 

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