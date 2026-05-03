उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश से तापमान में भारी गिरावट, रविवार को तापमान में वृद्धि की उम्मीद

उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में शुक्रवार को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में चार से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने रविवार को तापमान में वृद्धि की उम्मीद जताई है, लेकिन सोमवार से फिर से आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में शुक्रवार को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में चार से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री नीचे 33.

3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है, और तेज धूप के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में चार-पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिससे पूर्व से पश्चिम तक दो-तीन दिन आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लगातार दो दिन बारिश और तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार देर रात लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बलिया और गाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश के कारण दिन का तापमान घटकर 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि, उरई लगातार दूसरे दिन 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। हरदोई में 17 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से बारिश का दायरा सिमटने के बाद शनिवार को सुबह पूर्वी और तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। इसका असर रविवार तक रहेगा। ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि के आसार हैं। इसके अलावा, यूपी की ऊर्जा क्षेत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक 18 मई को होगी, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली दरों पर मंथन किया जाएगा। मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि लोगों को आंधी और बारिश के दौरान सावधान रहने चाहिए, विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों में





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