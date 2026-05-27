उत्तर प्रदेश में 80 किमी/घंटा तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट, गर्मी से मिली अस्थाइ राहत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28-29 मई को पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में तेज़ हवाओं, ओलावृष्टि और हल्की बारिश का चेतावनी जारी की, जिससे तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट और लू से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में तेज़ी से बदलते मौसम की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 मई से 29 मई के बीच प्रदेश के बड़े हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस मौसम परिवर्तन के साथ साथ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और कई अन्य जिलों में 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार, इन ओलावृष्टि यों से तापमान में लगभग आठ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे कई क्षेत्रों में लू और भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अलर्ट के बाद के दो दिनों में फिर से तेज़ धूप और उष्मा के कारण लू का असर बढ़ने की संभावना भी कही गई है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विक्षोभ के प्रभाव से प्रभावित जिले में बँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी सहित आसपास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखा जाएगा। इन जिलों में विशेषकर 28 और 29 मई को ओलावृष्टि की संभावना के कारण नगर निकायों ने जल निकासी, सड़क सफाई और पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रांतीय स्तर पर हीट वेव से नागरिकों को बचाव के लिए एक व्यापक योजना लागू की गई है। जिलाध्यक्षों को नोडल अधिकारी नियुक्त करके स्वास्थ्य, जल, बिजली और सुरक्षा विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को नोडल अधिकारी बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को हीट वेव अलर्ट जारी करना, अस्पतालों में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थलों पर ठंडा पानी तथा कूलिंग सेंटर चलाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पशुपालकों को गोशालाओं में उचित छाया व पानी की व्यवस्था करने को निर्देशित किया गया है। विद्यालयों को छात्रों को आउटडोर शारीरिक गतिविधियों से बचाने और बच्चों को घर पर रहने का सुझाव दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस, निर्माण कार्यकर्ता और अन्य श्रमिकों को तेज़ धूप में काम करते समय उचित सुरक्षा कपड़े और जलयोजन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सभी उपायों से प्रदेश में लहराते गर्मी के माहौल को थोड़ा आराम देना और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया है.

उत्तर प्रदेश में तेज़ी से बदलते मौसम की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 मई से 29 मई के बीच प्रदेश के बड़े हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस मौसम परिवर्तन के साथ साथ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और कई अन्य जिलों में 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार, इन ओलावृष्टियों से तापमान में लगभग आठ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे कई क्षेत्रों में लू और भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अलर्ट के बाद के दो दिनों में फिर से तेज़ धूप और उष्मा के कारण लू का असर बढ़ने की संभावना भी कही गई है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विक्षोभ के प्रभाव से प्रभावित जिले में बँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी सहित आसपास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखा जाएगा। इन जिलों में विशेषकर 28 और 29 मई को ओलावृष्टि की संभावना के कारण नगर निकायों ने जल निकासी, सड़क सफाई और पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रांतीय स्तर पर हीट वेव से नागरिकों को बचाव के लिए एक व्यापक योजना लागू की गई है। जिलाध्यक्षों को नोडल अधिकारी नियुक्त करके स्वास्थ्य, जल, बिजली और सुरक्षा विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को नोडल अधिकारी बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को हीट वेव अलर्ट जारी करना, अस्पतालों में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थलों पर ठंडा पानी तथा कूलिंग सेंटर चलाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पशुपालकों को गोशालाओं में उचित छाया व पानी की व्यवस्था करने को निर्देशित किया गया है। विद्यालयों को छात्रों को आउटडोर शारीरिक गतिविधियों से बचाने और बच्चों को घर पर रहने का सुझाव दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस, निर्माण कार्यकर्ता और अन्य श्रमिकों को तेज़ धूप में काम करते समय उचित सुरक्षा कपड़े और जलयोजन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सभी उपायों से प्रदेश में लहराते गर्मी के माहौल को थोड़ा आराम देना और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया है





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