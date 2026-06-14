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उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह को महानिदेशक की सूची में शामिल किया गया

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उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह को महानिदेशक की सूची में शामिल किया गया
अशोक कुमार सिंहमहानिदेशक सूचीआईपीएस अधिकारी
📆14-06-2026 19:45:00
📰Dainik Jagran
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कैमूर जिले के इटाढ़ी गांव के मूल निवासी अशोक कुमार सिंह महानिदेशक की सूची में शामिल हो गए हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी ने विभिन्न पदों पर सेवा दी और सीमा सशस्त्र बल में कार्य किया। गांव की खुशी दौड़ गई।

कैमूर जिले के इटाढ़ी गांव के मूल निवासी और उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह को महानिदेशक (DG) की सूची में शामिल किया गया। यह नवीनतम सूचा मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति द्वारा जारी की गई है। अशोक कुमार सिंह स्व.

सीताराम के पुत्र हैं और उनका मूल ठिकाना इटाढ़ी गांव है। इस सुसंवादन के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि यह एक स्थानीय व्यक्ति की बड़ी उपलब्धि है। अशोक कुमार सिंह ने प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के स्कूल में दाखिला लिया और फिर सैनिक स्कूल तिलैया में नामांकन करवाया। इंटर की परीक्षा उस स्कूल से पास की। फिर दिल्ली के रामजस कॉलेज में भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। भारतीय पुलिस सेवा में 1995 बैच के रूप से शamil होने के बाद उन्होंने विभिन्न जिलों में एसपी और एसएसपी के रूप में कार्य किया। केंद्रीय सरकार के तहत आईजी साइबर क्राइम, आईजी क्रीम, एडीजी ट्रैफिक, एडीजी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112, एडीजी भर्ती एवं प्रोन्नति जैसे पदों पर कार्य किया। 2012 से 2019 तक सात वर्षों तक उन्होंने सीमा सशस्त्र बल की सेवा दी और एसएसबी फ्रंटियर हेड क्वार्टर पटना में आईजी के रूप में कार्य निभाया। ग्रामीणों के अनुसार अशोक कुमार सिंह बहुत सरल और नेक दिल वाले व्यक्ति हैं। वे आम आदमी की तरह घर आते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। यह उनकी साधारण व्यवहार और न्यायप्रिय मानदंडों का प्रतिबिंब है। इस पद के लिए उनकी नियुक्ति उनके व्यक्तिगत योगदान और पेशेवर परफॉर्मेंस का परिणाम है। पटना स्टेशन के बवाल और पुलिस फायरिंग मudमें उन्होंने छात्रों के प्रति दर्शन दिखाया कि वे छात्र नहीं हो सकते, इस बात पर ज़ोर दिया। गांव के लोग उनके सफलता से गर्व करते हैं और उन्हें रोमांचक सन misunderstandings के लिए कहते हैं कि यह सभी की प्रेरणा देने वाली कहानी है। अशोक कुमार सिंह की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि पूरे कैमूर जिले के लिए गर्व का विषय है और स्थानीय युवाओं को भी प्रेरित करती है। उन्होंने विभाग में उ必要 दrek प्रदान किया और शासन की सेवा करते समय पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति द्वारा जारी सूची में उनके नाम का शामिल होना उनके कार्यक्षमता और प्रतिभा को प्रमाणित करता है। ग्रामीण समुदाय में उनकी पंगुती और सदाभाव उनके चारित्र को झलकाती है। इस तरह अशोक कुमार सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और कर्तव्यनिष्ठा से सफलता हासिल की जा सकती है

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अशोक कुमार सिंह महानिदेशक सूची आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर कैमूर जिला

 

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