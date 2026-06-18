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उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत पीलीभीत में 16 अपराधियों के पैरों में लगी गोली

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उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत पीलीभीत में 16 अपराधियों के पैरों में लगी गोली
उत्तर प्रदेश पुलिसऑपरेशन क्लीनपीलीभीत
📆18-06-2026 00:42:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत पीलीभीत में 16 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया। इनमें वन्यजीव तस्कर, गोतस्कर, व्यापारी जैसे अपराधियों को शामिल हैं। पुलिस ने जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति कोई माफी नहीं दी जाती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के ' ऑपरेशन क्लीन ' के तहत पीलीभीत में 16 अपराधियों के पैरों में लगी गोली , तस्करों में खौफ पीलीभीत पुलिस ने ' ऑपरेशन क्लीन ' के तहत जनवरी से 15 जून तक नौ मुठभेड़ों में 16 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया। इनमें वन्यजीव तस्कर, गोतस्कर, व्यापारी जैसे अपराधियों को शामिल हैं। पुलिस ने जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति कोई माफी नहीं दी जाती है। पुलिस ने इन मुठभेड़ों में पुलिस कर्मियों को भी घायल होने के बावजूद बिना डरे हुए गोली का जवाब गोली से दिया है। इसमें वन्यजीवों का शिकार करने के आरोपित पहली बार पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। पुलिस का मानना है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इन मुठभेड़ों में अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसमें वन्यजीवों की तस्करी करने वाले पांच आरोपितों को पुलिस ने पांच आरोपितों के पैरों में गोली मारकर पकड़ा। इसी तरह व्यापारी की हत्या करने के चार आरोपितों को भी मुठभेड़ में गोली लगी। गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने के आरोपितों को भी गोली मारी गई। जिले में जनवरी से 15 जून तक नौ मुठभेड़ हुईं, जिसमें 16 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए। इन मुठभेड़ में पुलिस कर्मी भी घायल हुए, लेकिन पुलिस ने बिना डरे हुए गोली का जवाब गोली से दिया। इसमें वन्यजीवों का शिकार करने के आरोपित पहली बार पुलिस की गोली का शिकार हुए। इसमें पुलिस का मानना है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा तीन मुठभेड़ बिलसंडा थाना पुलिस, पूरनपुर व माधोटांडा पुलिस के साथ दो-दो और बीसलपुर व जहानाबाद पुलिस के साथ एक-एक मुठभेड़ हुई।19 जनवरी को पूरनपुर थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सलीम निवासी मकरंद गौटिया पूरनपुर, अशोक यादव व प्रवीन रघुनाथपुर को गोली मारकर गिरफ्तार किया था। 12 फरवरी को पूरनपुर थाना पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में अकरम निवासी मुहल्ला कुरैशियान ग्राम शेरपुकर कलां व कामिल उर्फ मुरादी निवासी लाइनपार साहूकारा को गोली मारकर गिरफ्तार किया था। तीन अप्रैल को बीसलपुर थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वाजिद व सगीर उर्फ गोविंदा मुहल्ला हबीबुल्लाह खां जनूबी के साथ ही 15 हजार रुपये के इनामी इनाम खां को गोली मारकर पकड़ा था। 19 अप्रैल को जहानाबाद थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सआदत निवासी ग्राम अहरौली राय थाना कसाया, जिला कुशीनगर को गोली मारकर पकड़ा था, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। 21 अप्रैल को माधोटांडा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हरजिंदर सिंह निवासी ग्राम राघवपुरी थाना हजारा को गोली मारने के साथ ही पकड़ा था। 24 अप्रैल को माधोटांडा पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में अमरजीत व हरपाल उर्फ जसपाल उर्फ पालू को गोली मारने के बाद पकड़ा गया था। 30 मई को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने लकी मौर्य निवासी मुहल्ला गेई, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया। 31 मई को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने कुनाल निवासी मुहल्ला अंटा, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर और शिव निवासी चमकनी करबला थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया था। छह अप्रैल को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई तीसरी मुठभेड़ में पुलिस ने सुमित सागर निवासी मुहल्ला बिस्मिल्लाह गली खिरनीबाग, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया था। पुलिस ने सभी मुठभेड़ में आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करते हुए गोली चलाई, जिसमें आरोपित घायल हुए। जिले में अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। व्यापारी नेता की हत्या करने वालों के साथ ही गो तस्कर, वन्यजीव तस्कर व इनामी बदमाश शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत पीलीभीत में 16 अपराधियों के पैरों में लगी गोली, तस्करों में खौफ पीलीभीत पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत जनवरी से 15 जून तक नौ मुठभेड़ों में 16 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया। इनमें वन्यजीव तस्कर, गोतस्कर, व्यापारी जैसे अपराधियों को शामिल हैं। पुलिस ने जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति कोई माफी नहीं दी जाती है। पुलिस ने इन मुठभेड़ों में पुलिस कर्मियों को भी घायल होने के बावजूद बिना डरे हुए गोली का जवाब गोली से दिया है। इसमें वन्यजीवों का शिकार करने के आरोपित पहली बार पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। पुलिस का मानना है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इन मुठभेड़ों में अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसमें वन्यजीवों की तस्करी करने वाले पांच आरोपितों को पुलिस ने पांच आरोपितों के पैरों में गोली मारकर पकड़ा। इसी तरह व्यापारी की हत्या करने के चार आरोपितों को भी मुठभेड़ में गोली लगी। गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने के आरोपितों को भी गोली मारी गई। जिले में जनवरी से 15 जून तक नौ मुठभेड़ हुईं, जिसमें 16 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए। इन मुठभेड़ में पुलिस कर्मी भी घायल हुए, लेकिन पुलिस ने बिना डरे हुए गोली का जवाब गोली से दिया। इसमें वन्यजीवों का शिकार करने के आरोपित पहली बार पुलिस की गोली का शिकार हुए। इसमें पुलिस का मानना है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा तीन मुठभेड़ बिलसंडा थाना पुलिस, पूरनपुर व माधोटांडा पुलिस के साथ दो-दो और बीसलपुर व जहानाबाद पुलिस के साथ एक-एक मुठभेड़ हुई।19 जनवरी को पूरनपुर थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सलीम निवासी मकरंद गौटिया पूरनपुर, अशोक यादव व प्रवीन रघुनाथपुर को गोली मारकर गिरफ्तार किया था। 12 फरवरी को पूरनपुर थाना पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में अकरम निवासी मुहल्ला कुरैशियान ग्राम शेरपुकर कलां व कामिल उर्फ मुरादी निवासी लाइनपार साहूकारा को गोली मारकर गिरफ्तार किया था। तीन अप्रैल को बीसलपुर थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वाजिद व सगीर उर्फ गोविंदा मुहल्ला हबीबुल्लाह खां जनूबी के साथ ही 15 हजार रुपये के इनामी इनाम खां को गोली मारकर पकड़ा था। 19 अप्रैल को जहानाबाद थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सआदत निवासी ग्राम अहरौली राय थाना कसाया, जिला कुशीनगर को गोली मारकर पकड़ा था, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। 21 अप्रैल को माधोटांडा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हरजिंदर सिंह निवासी ग्राम राघवपुरी थाना हजारा को गोली मारने के साथ ही पकड़ा था। 24 अप्रैल को माधोटांडा पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में अमरजीत व हरपाल उर्फ जसपाल उर्फ पालू को गोली मारने के बाद पकड़ा गया था। 30 मई को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने लकी मौर्य निवासी मुहल्ला गेई, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया। 31 मई को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने कुनाल निवासी मुहल्ला अंटा, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर और शिव निवासी चमकनी करबला थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया था। छह अप्रैल को बिलसंडा पुलिस के साथ हुई तीसरी मुठभेड़ में पुलिस ने सुमित सागर निवासी मुहल्ला बिस्मिल्लाह गली खिरनीबाग, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर को गोली मारकर पकड़ लिया था। पुलिस ने सभी मुठभेड़ में आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करते हुए गोली चलाई, जिसमें आरोपित घायल हुए। जिले में अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। व्यापारी नेता की हत्या करने वालों के साथ ही गो तस्कर, वन्यजीव तस्कर व इनामी बदमाश शामिल हैं

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उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन क्लीन पीलीभीत अपराधियों के पैरों में लगी गोली जीरो टालरेंस नीति

 

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