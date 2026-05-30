उत्तराखंड में तेज हवाएँ, 40‑50 किमी/घंटा; मुक्तेश्वर में अधिकतम 28.5 मिमी बारिश

IMD ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की‑मध्यम वर्षा, गरज‑चमक और 40‑50 किमी/घंटा तेज झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया। मुक्तेश्वर में सबसे अधिक 28.5 मिमी बारिश दर्ज, ऊँचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना।

उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं के अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून निरीक्षण केंद्र के अनुसार, शनिवार को राज्य के अधिकतर भागों में 40 से 50 किं.

मी.

प्रति घंटे तक की रफ़्तार से झोंकेदार हवाओं का प्रकोप होने की संभावना है, जिसके साथ आकाशीय बिजली की चमक भी देखी जा सकती है। इस कारण लोगों से सतर्क रहने, खुले स्थानों और ऊँचे पेड़ों के पास न जाने, तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से 4000 मीटर से ऊपर के उच्च क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे उन स्थानों का तापमान कई डिग्री गिर सकता है। पिछले शुक्रवार को देहरादून तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बारिश हुई थी, जिसमें मुक्तेश्वर ने 28.5 मिलीमीटर की अधिकतम वर्षा के साथ सबसे अधिक माप दर्ज किया। इस स्थल पर 3 मिलीमीटर ओलावृष्टि भी रही, जिससे स्थानीय जल स्तर में वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक से दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। टिहरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख जिलों में सबसे कम तापमान माना गया। प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान में बड़ा अंतर रहा। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हरिद्वार 39 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। ऋषिकेश में 37 डिग्री, हल्द्वानी में 33 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में ठंड का अभास अधिक था; नैनीताल, लैंसडाउन, औली और कौसानी में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री था, जबकि मुक्तेश्वर में अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहा। इस अवसर पर मौसम विभाग ने यात्रियों को मौसम अपडेट पर नज़र रखने और आवश्यकता अनुसार यात्रा योजनाओं में बदलाव करने की सलाह दी है। साथ ही, बच्चे और बुजुर्गों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हाइड्रेशन और उचित पोषण पर ध्यान देने को कहा गया





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उत्तराखंड बारिश तेज हवाएँ मौसम अलर्ट मुक्तेश्वर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पटना का नया ट्रेंड: एक बार चार्ज करो और 600 KM चलो, वेटिंग लिस्ट 100 पार - patna goes crazy for evs new trend charge once go 600 km huge demand showrooms full waiting listपटना में ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे प्रतिदिन 40-50 चारपहिया और 60-70 दोपहिया ईवी बिक रहे हैं। युवा, नौकरीपेशा और महिलाएं इनमें खास रुचि दिखा रहे हैं, जबकि कंपनियों में 80-100 वाहनों की वेटिंग लिस्ट चल रही...

Read more »

होम लोन EMI कैलकुलेटर: BOI, SBI, BOB, PNB से 30, 40, 50, 60 लाख के ऋण का मासिक EMI और कुल ब्याजसरकारी बैंकों की होम लोन ब्याज दरों की तुलना और 30, 40, 50, 60 लाख रुपये के ऋण पर मासिक EMI और कुल ब्याज का विवरण। BOI, SBI, BOB, PNB के न्यूनतम ब्याज दरों पर कलकुलेसन।

Read more »

पूर्वोत्तर रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के लिए 40 समर स्पेशल ट्रेनें चलाईं, यात्रियों को मिलेगी राहत - gorakhpur northeast railway launches 40 summer special trainsपूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो माह में 40 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो पिछले साल से 37 अधिक हैं। इसके साथ ही, शाहजहांपुर और रोज़ा स्टेशनों पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

Read more »

Tata Steel Wage Revision: 50 हजार की सैलरी सीलिंग को 40 हजार करने का प्रस्ताव, आज कमेटी मीटिंग में हंगामे के आसार - tata steel wage revision salary ceiling cut proposed union uproarटाटा स्टील में वेतन समझौते को लेकर प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही, जिससे गतिरोध बढ़ गया है। प्रबंधन ने पुराने कर्मचारियों की सैलरी सीलिंग घटाने और एनएस ग्रेड के कर्मियों का डीए न बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर यूनियन ने कड़ा विरोध...

Read more »

UPSSSC Lower PCS 2026: यूपीएसएसएससी में 2285 पदों पर आवेदन आज से शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका - upsssc lower pcs 2026 registration start from today for 2285 vacancy in psssc graduate candidate have chanceउत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।

Read more »

यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम का सरकारी महकमों पर शिकंजायमुनानगर-जगाधरी नगर निगम में सरकारी विभागों सहित लाखों संपत्तियों पर 55 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। सरकारी विभागों पर 40 करोड़ से अधिक बकाया।

Read more »