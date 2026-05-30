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उत्तराखंड में तेज हवाएँ, 40‑50 किमी/घंटा; मुक्तेश्वर में अधिकतम 28.5 मिमी बारिश

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उत्तराखंड में तेज हवाएँ, 40‑50 किमी/घंटा; मुक्तेश्वर में अधिकतम 28.5 मिमी बारिश
उत्तराखंडबारिशतेज हवाएँ
📆30-05-2026 03:27:00
📰Dainik Bhaskar
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IMD ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की‑मध्यम वर्षा, गरज‑चमक और 40‑50 किमी/घंटा तेज झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया। मुक्तेश्वर में सबसे अधिक 28.5 मिमी बारिश दर्ज, ऊँचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना।

उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं के अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून निरीक्षण केंद्र के अनुसार, शनिवार को राज्य के अधिकतर भागों में 40 से 50 किं.

मी.

प्रति घंटे तक की रफ़्तार से झोंकेदार हवाओं का प्रकोप होने की संभावना है, जिसके साथ आकाशीय बिजली की चमक भी देखी जा सकती है। इस कारण लोगों से सतर्क रहने, खुले स्थानों और ऊँचे पेड़ों के पास न जाने, तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से 4000 मीटर से ऊपर के उच्च क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे उन स्थानों का तापमान कई डिग्री गिर सकता है। पिछले शुक्रवार को देहरादून तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बारिश हुई थी, जिसमें मुक्तेश्वर ने 28.5 मिलीमीटर की अधिकतम वर्षा के साथ सबसे अधिक माप दर्ज किया। इस स्थल पर 3 मिलीमीटर ओलावृष्टि भी रही, जिससे स्थानीय जल स्तर में वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक से दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। टिहरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ, जो प्रदेश के प्रमुख जिलों में सबसे कम तापमान माना गया। प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान में बड़ा अंतर रहा। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हरिद्वार 39 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। ऋषिकेश में 37 डिग्री, हल्द्वानी में 33 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में ठंड का अभास अधिक था; नैनीताल, लैंसडाउन, औली और कौसानी में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री था, जबकि मुक्तेश्वर में अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहा। इस अवसर पर मौसम विभाग ने यात्रियों को मौसम अपडेट पर नज़र रखने और आवश्यकता अनुसार यात्रा योजनाओं में बदलाव करने की सलाह दी है। साथ ही, बच्चे और बुजुर्गों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हाइड्रेशन और उचित पोषण पर ध्यान देने को कहा गया

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उत्तराखंड बारिश तेज हवाएँ मौसम अलर्ट मुक्तेश्वर

 

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