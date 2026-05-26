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उत्तराखंड के जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा

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उत्तराखंड के जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा
माउंट एवरेस्टतिरंगानेशनल सिक्योरिटी गार्ड
📆26-05-2026 12:43:00
📰Dainik Jagran
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नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16 सदस्यीय टीम ने मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के कई जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उत्तराखंड के जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा , नेतृत्व मेजर अखिलेश भट्ट ने किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16 सदस्यीय टीम ने मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के कई जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौड़ी गढ़वाल के सूबेदार सुरेश कुमार बेबनी ने उप नेता की जिम्मेदारी निभाई। उनके साथ चमोली के नायक राहुल सिंह, अल्मोड़ा के नायक पंकज सिंह दोसाद और उत्तरकाशी के कमांडो गौतम बुटोला ने भी कठिन परिस्थितियों में शिखर तक पहुंचकर राज्य का गौरव बढ़ाया। यह उपलब्धि केवल एक दिन की सफलता नहीं, बल्कि महीनों की कठोर तैयारी और अनुशासित प्रशिक्षण का परिणाम है। अक्टूबर 2025 में इसी टीम ने गढ़वाल हिमालय के माउंट सतोपंथ (7,075 मीटर) का सफल आरोहण किया था। इसके बाद लाहौल-स्पीति की बर्फीली वादियों में विशेष शीतकालीन प्रशिक्षण और माउंट कानामो (5,975 मीटर) पर अभ्यास अभियानों के माध्यम से टीम को एवरेस्ट अभियान के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। कठिन मौसम, आक्सीजन की कमी और अत्यधिक जोखिम भरी परिस्थितियों के बावजूद टीम ने काठमांडू से लगभग 20 दिनों की यात्रा पूरी कर एवरेस्ट शिखर तक पहुंचकर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। यह सफलता उत्तराखंड की साहसिक परंपरा, सैन्य अनुशासन और अडिग संकल्प का प्रतीक है।हिमालय की गोद में पले-बढ़े इन जवानों ने एक बार फिर साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों, तो कोई भी शिखर दूर नहीं होता। उत्तराखंड सरकार, प्रशासन और देशवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी जवानों को हार्दिक बधाई दी है। नेपाल के साउथ कोल रूट से चढ़ाई के बीच मौसम दे रहा था चुनौती, फिर भी उत्तराखंड की बेटी ने जीता माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट फतह कर लौटते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत, थकान बनी वज.

उत्तराखंड के जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, नेतृत्व मेजर अखिलेश भट्ट ने किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16 सदस्यीय टीम ने मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के कई जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौड़ी गढ़वाल के सूबेदार सुरेश कुमार बेबनी ने उप नेता की जिम्मेदारी निभाई। उनके साथ चमोली के नायक राहुल सिंह, अल्मोड़ा के नायक पंकज सिंह दोसाद और उत्तरकाशी के कमांडो गौतम बुटोला ने भी कठिन परिस्थितियों में शिखर तक पहुंचकर राज्य का गौरव बढ़ाया। यह उपलब्धि केवल एक दिन की सफलता नहीं, बल्कि महीनों की कठोर तैयारी और अनुशासित प्रशिक्षण का परिणाम है। अक्टूबर 2025 में इसी टीम ने गढ़वाल हिमालय के माउंट सतोपंथ (7,075 मीटर) का सफल आरोहण किया था। इसके बाद लाहौल-स्पीति की बर्फीली वादियों में विशेष शीतकालीन प्रशिक्षण और माउंट कानामो (5,975 मीटर) पर अभ्यास अभियानों के माध्यम से टीम को एवरेस्ट अभियान के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। कठिन मौसम, आक्सीजन की कमी और अत्यधिक जोखिम भरी परिस्थितियों के बावजूद टीम ने काठमांडू से लगभग 20 दिनों की यात्रा पूरी कर एवरेस्ट शिखर तक पहुंचकर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। यह सफलता उत्तराखंड की साहसिक परंपरा, सैन्य अनुशासन और अडिग संकल्प का प्रतीक है।हिमालय की गोद में पले-बढ़े इन जवानों ने एक बार फिर साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों, तो कोई भी शिखर दूर नहीं होता। उत्तराखंड सरकार, प्रशासन और देशवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी जवानों को हार्दिक बधाई दी है। नेपाल के साउथ कोल रूट से चढ़ाई के बीच मौसम दे रहा था चुनौती, फिर भी उत्तराखंड की बेटी ने जीता माउंट एवरेस्टएवरेस्ट फतह कर लौटते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत, थकान बनी वज

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माउंट एवरेस्ट तिरंगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उत्तराखंड मेजर अखिलेश भट्ट पर्वतारोहण

 

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