उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क की

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की बिजनौर स्थित 168.13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई गोमांस तस्करी के आरोपों के तहत की गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की बिजनौर स्थित 168.13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई गोमांस तस्करी के आरोपों के तहत की गई है। अतीक अहमद पश्चिमी दिल्ली के ई-8 निजामुद्दीन निवासी है और उसके गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी , फर्जी दस्तावेजों और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया था। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि गैंग्सटर का आरोपित अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर व उसके गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी , फर्जी दस्तावेजों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया था। बिजनौर स्थित ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि व निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि व भवन का कुल मूल्य लगभग 168 करोड़ 13 लाख रुपये आंका गया। जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंग्सटर एक्ट की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार की जीरो टालरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार व अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतीक की पत्नी सुल्ताना के खाते से एक करोड़ छह लाख 59 हजार 293 रुपये, उसी के दूसरे खाते से 57 हजार 284 रुपये, अतीक की फर्म उमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खाते से 60 हजार 707 रुपये, उसी की फर्म पोश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खाते से नौ हजार 713 रुपये 30 अगस्त 2024 को जब्त किए जा चुके हैं। दिल्ली के तिलक नगर निवासी जनकराज का पांच लाख रुपये कीमत का कंटेनर जब्त किया जा चुका है। वहीं दिल्ली के ब्रिजपुरी एक्सटेंशन निवासी गुलजार के खाते से एक लाख 38 हजार 930 रुपये जब्त किए गए थे। दिल्ली स्थित आठ करोड़ की संपत्ति 2 जनवरी 2025 में कुर्क हुई थी.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की बिजनौर स्थित 168.13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई गोमांस तस्करी के आरोपों के तहत की गई है। अतीक अहमद पश्चिमी दिल्ली के ई-8 निजामुद्दीन निवासी है और उसके गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया था। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि गैंग्सटर का आरोपित अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर व उसके गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया था। बिजनौर स्थित ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि व निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि व भवन का कुल मूल्य लगभग 168 करोड़ 13 लाख रुपये आंका गया। जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंग्सटर एक्ट की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार की जीरो टालरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार व अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतीक की पत्नी सुल्ताना के खाते से एक करोड़ छह लाख 59 हजार 293 रुपये, उसी के दूसरे खाते से 57 हजार 284 रुपये, अतीक की फर्म उमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खाते से 60 हजार 707 रुपये, उसी की फर्म पोश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खाते से नौ हजार 713 रुपये 30 अगस्त 2024 को जब्त किए जा चुके हैं। दिल्ली के तिलक नगर निवासी जनकराज का पांच लाख रुपये कीमत का कंटेनर जब्त किया जा चुका है। वहीं दिल्ली के ब्रिजपुरी एक्सटेंशन निवासी गुलजार के खाते से एक लाख 38 हजार 930 रुपये जब्त किए गए थे। दिल्ली स्थित आठ करोड़ की संपत्ति 2 जनवरी 2025 में कुर्क हुई थी
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