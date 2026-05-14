उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से साइबर ठग को गिरफ्तार किया, 25.90 लाख रुपये की ठगी का खुलासा

उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने बीमा पालिसी को दोबारा चालू करवाने के नाम पर 25.90 लाख रुपये की साइबर ठगी की है। आरोपित ने ठगी की धनराशि में से अपने विभिन्न खातों में 20 लाख रुपये प्राप्त किए थे। एसटीएफ आरोपित के अन्य साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। बंद पड़ी बीमा पालिसी को दोबारा चालू करवाने के नाम पर 25.90 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक ठग को उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने ठगी की धनराशि में से अपने विभिन्न खातों में 20 लाख रुपये प्राप्त किए थे। एसटीएफ आरोपित के अन्य साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटेलनगर निवासी निर्मल कुमार की पीएनबी मिडलाइफ इंश्योरेंस में उनकी तीन पालिसियां थी। कुछ कारणों के चलते वह पिछले दो साल से किश्त जमा नहीं कर पाए। 24 अक्टूबर 2025 को एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और.





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