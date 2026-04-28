उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग: नियुक्ति में देरी पर हाई कोर्ट की नाराजगी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि पूर्व आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन नई नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं।

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल वर्ष 2024 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद नई नियुक्ति यों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो कि एक स्पष्ट निष्क्रियता को दर्शाता है। यह स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि आयोग ही उनके अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। न्यायालय ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को इस विषय पर तत्काल ध्यान देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय यह जानना चाहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बाधाएं आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो सरकार को और भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने शम्स तबरेज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया है। याचिकाकर्ता ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की तत्काल नियुक्ति के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि आयोग के बिना, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों को बढ़ावा देना मुश्किल है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को महत्वपूर्ण माना है और सरकार को इस मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में, चार फरवरी को, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, आज की सुनवाई में, न्यायालय को यह जानकर निराशा हुई कि प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को केवल प्रक्रिया चल रही है, यह कहकर मामले को टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाए। यह मामला उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यायालय इसे अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। न्यायालय का यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उसे अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। न्यायालय की सख्ती से यह स्पष्ट होता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में न्यायालय की सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि न्यायपालिका संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है.

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल वर्ष 2024 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद नई नियुक्तियों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो कि एक स्पष्ट निष्क्रियता को दर्शाता है। यह स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि आयोग ही उनके अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। न्यायालय ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को इस विषय पर तत्काल ध्यान देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय यह जानना चाहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बाधाएं आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो सरकार को और भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने शम्स तबरेज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया है। याचिकाकर्ता ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की तत्काल नियुक्ति के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि आयोग के बिना, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों को बढ़ावा देना मुश्किल है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को महत्वपूर्ण माना है और सरकार को इस मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में, चार फरवरी को, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, आज की सुनवाई में, न्यायालय को यह जानकर निराशा हुई कि प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को केवल प्रक्रिया चल रही है, यह कहकर मामले को टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाए। यह मामला उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यायालय इसे अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। न्यायालय का यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उसे अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। न्यायालय की सख्ती से यह स्पष्ट होता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में न्यायालय की सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि न्यायपालिका संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है





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