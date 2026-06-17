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उत्तराखंड का खैंट पर्वत: परियों का देश, जहां एक गलती से हो सकते हैं लापता

धार्मिक/रहस्य News

उत्तराखंड का खैंट पर्वत: परियों का देश, जहां एक गलती से हो सकते हैं लापता
उत्तराखंडपरियों का देशखैंट पर्वत
📆17-06-2026 09:23:00
📰NBT Hindi News
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उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास स्थित खैंट पर्वत को परियों का देश माना जाता है। यहां नौ परियां रहती हैं जो स्थानीय लोगों को दिखती हैं। इस पर्वत पर जाने के सख्त नियम हैं, जिनका पालन न करने पर व्यक्ति लापता हो सकता है।

उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसा रहस्य मयी स्थान है जहां परियों के होने की मान्यता है। यह स्थान खैंट पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। यह पर्वत ऋषिकेश से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ता कठिन है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है कि हर कदम पर एक नया नजारा देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली और फूलों से भरा यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में स्थानीय लोग सदियों से बताते आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहां परियां रहती हैं और वे सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि सच में देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस जगह को परियों का देश माना है, और यहां घूमने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर आप इस पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इन नियमों को जान लेना जरूरी है, नहीं तो आप परियों के देश में हमेशा के लिए खो सकते हैं। लोककथा ओं के अनुसार, प्राचीन काल में आशा रावत नाम के एक व्यक्ति ने एक स्त्री से विवाह किया था, जिससे उनकी नौ पुत्रियां हुईं। ये पुत्रियां अत्यंत सुंदर थीं। एक दिन जब वे केवल 12 वर्ष की थीं, तो सुबह उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, लेकिन खैंट पर्वत पर रोशनी हो रही है। उस रोशनी को देखने के लिए वे सब पर्वत पर चढ़ गईं, जो समुद्र तल से लगभग 10 हजार फीट ऊंचा है। माना जाता है कि वे वहां से कभी लौटकर नहीं आईं और परियां बन गईं। अब ये नौ परियां खैंट पर्वत के नौ अलग-अलग पहाड़ों पर रहती हैं और आसपास के इलाके की रक्षा करती हैं। स्थानीय लोगों को कभी-कभी ये परियां दिखाई भी दे जाती हैं। इसके अलावा, इस पर्वत पर कई और भी रहस्य हैं। लोक मान्यता है कि लहसुन और अखरोट यहां अपने आप उग जाते हैं, किसी को उन्हें बोने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हमेशा हरियाली बनी रहती है और तरह-तरह के फूल खिले रहते हैं। लेकिन इन फूलों को तोड़कर यहां से ले जाना संभव नहीं है क्योंकि मिट्टी से अलग करते ही वे मुरझा जाते हैं, और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खैंट पर्वत पर एक गुफा भी है जिसका कोई अंत नहीं बताया जाता। इसे बेहद रहस्य मयी माना जाता है। एक अन्य कथा जीतू नाम के किसान से जुड़ी है, जो इस पर्वत पर बैठकर बांसुरी बजाता था। उसकी मधुर धुन से आकर्षित होकर परियां नीचे उतरीं और उसे अपने साथ ले गईं। इसलिए यहां कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी चटकीले या भड़कीले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। शाम के समय और अकेले जाने से बचना चाहिए। यहां गाने-बजाने या गाने की अनुमति नहीं है। इत्र या परफ्यूम का उपयोग भी वर्जित है। गंदगी न फैलाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे परियां नाराज हों। एक बार अगर परियां किसी पर मोहित या क्रोधित हो जाएं, तो वे उसे अपने साथ ले जाती हैं और वह व्यक्ति फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप इस स्वर्गीय स्थान की सैर करना चाहते हैं, तो सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें। उत्तराखंड की संस्कृति और लोककथा ओं का यह अनोखा संगम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा.

उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां परियों के होने की मान्यता है। यह स्थान खैंट पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। यह पर्वत ऋषिकेश से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ता कठिन है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है कि हर कदम पर एक नया नजारा देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली और फूलों से भरा यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में स्थानीय लोग सदियों से बताते आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहां परियां रहती हैं और वे सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि सच में देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस जगह को परियों का देश माना है, और यहां घूमने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर आप इस पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इन नियमों को जान लेना जरूरी है, नहीं तो आप परियों के देश में हमेशा के लिए खो सकते हैं। लोककथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में आशा रावत नाम के एक व्यक्ति ने एक स्त्री से विवाह किया था, जिससे उनकी नौ पुत्रियां हुईं। ये पुत्रियां अत्यंत सुंदर थीं। एक दिन जब वे केवल 12 वर्ष की थीं, तो सुबह उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, लेकिन खैंट पर्वत पर रोशनी हो रही है। उस रोशनी को देखने के लिए वे सब पर्वत पर चढ़ गईं, जो समुद्र तल से लगभग 10 हजार फीट ऊंचा है। माना जाता है कि वे वहां से कभी लौटकर नहीं आईं और परियां बन गईं। अब ये नौ परियां खैंट पर्वत के नौ अलग-अलग पहाड़ों पर रहती हैं और आसपास के इलाके की रक्षा करती हैं। स्थानीय लोगों को कभी-कभी ये परियां दिखाई भी दे जाती हैं। इसके अलावा, इस पर्वत पर कई और भी रहस्य हैं। लोक मान्यता है कि लहसुन और अखरोट यहां अपने आप उग जाते हैं, किसी को उन्हें बोने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हमेशा हरियाली बनी रहती है और तरह-तरह के फूल खिले रहते हैं। लेकिन इन फूलों को तोड़कर यहां से ले जाना संभव नहीं है क्योंकि मिट्टी से अलग करते ही वे मुरझा जाते हैं, और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खैंट पर्वत पर एक गुफा भी है जिसका कोई अंत नहीं बताया जाता। इसे बेहद रहस्यमयी माना जाता है। एक अन्य कथा जीतू नाम के किसान से जुड़ी है, जो इस पर्वत पर बैठकर बांसुरी बजाता था। उसकी मधुर धुन से आकर्षित होकर परियां नीचे उतरीं और उसे अपने साथ ले गईं। इसलिए यहां कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी चटकीले या भड़कीले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। शाम के समय और अकेले जाने से बचना चाहिए। यहां गाने-बजाने या गाने की अनुमति नहीं है। इत्र या परफ्यूम का उपयोग भी वर्जित है। गंदगी न फैलाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे परियां नाराज हों। एक बार अगर परियां किसी पर मोहित या क्रोधित हो जाएं, तो वे उसे अपने साथ ले जाती हैं और वह व्यक्ति फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप इस स्वर्गीय स्थान की सैर करना चाहते हैं, तो सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें। उत्तराखंड की संस्कृति और लोककथाओं का यह अनोखा संगम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा

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उत्तराखंड परियों का देश खैंट पर्वत लोककथा रहस्य

 

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