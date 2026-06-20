उत्तर प्रदेश में गर्मी से बिजली की खपत में रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है। जून में पहली बार बिजली की खपत 64.55 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि अधिकतम मांग 31 हजार मेगावाट रही।

उत्तर प्रदेश में गर्मी से बिजली की खपत में रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है। जून में पहली बार बिजली की खपत 64.55 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि अधिकतम मांग 31 हजार मेगावाट रही। पावर कारपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को गांवों को 21 घंटे 06 मिनट बिजली दी गई है। बिजली की बढ़ती मांग का ही नतीजा है कि अबकी 22 मई को ही 663.

7 मिलियन यूनिट खपत का नया रिकार्ड बन चुका है। जून में पहली बार 645.5 मिलियन यूनिट बिजली खपत दर्ज की गई है। वैसे पावर कारपोरेशन प्रबंधन का अनुमान है कि जून में बिजली की अधिकतम मांग 34 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है





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उत्तर प्रदेश गर्मी बिजली की खपत रिकार्ड तोड़ वृद्धि पावर कारपोरेशन

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