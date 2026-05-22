उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अनागढ़ जारी, लखनऊ और आसपास के जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है

उत्‍तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अत्यधिक लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभिन्‍न जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुंदेलखंड और राज्य के दक्षिणी जिले लू की तपिश और चिलचिलाती धूप की चपेट में रहेैं। आलम यह रहा कि सात जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकार्ड किया गया। लगातार पांचवें दिन देश में सबसे शहर बांदा ही रहा, जहां अधिकतम पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, बांदा लगातार पांचवें दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अत्यधिक लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुंदेलखंड और राज्य के दक्षिणी जिले लू की तपिश और चिलचिलाती धूप की चपेट में रहे। सात जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकार्ड किया गया। लखनऊ में दिन का पारा 43.

6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। फिलहाल, अभी तीन-चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है





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