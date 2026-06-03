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उत्तर प्रदेश में 5 जून को बदलेगा मौसम, जानें किन जिलों में होगी बारिश

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उत्तर प्रदेश में 5 जून को बदलेगा मौसम, जानें किन जिलों में होगी बारिश
उत्तर प्रदेश मौसमपश्चिमी विक्षोभबारिश
📆03-06-2026 01:40:00
📰Dainik Bhaskar
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मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून को उत्तर प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। फतेहपुर सबसे गर्म रहा है। इस वर्ष मानसून के सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगा। इससे पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। फतेहपुर जिला सबसे गर्म रहा है जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी यूपी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है जिससे आंधी- बारिश का दायरा सिमट गया है। लेकिन 5 जून तक एक नया विक्षोभ पूरे प्रदेश को अपने जद में ले लेगा। 3 जून को पश्चिमी यूपी में बादल छाए रहेंगे और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 4 जून को पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं जबकि पूर्वी यूपी में गर्मी बढ़ेगी। 5 जून को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। तापमान में गिरावट के आसार नहीं हैं लेकिन लू से राहत बरकरार रहेगी। 6 जून को ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है और हवा में नमी के कारण तापमान स्थिर रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ.

एम महापात्रा के अनुसार, प्रशांत महासागर में ला नीना जैसी स्थितियां खत्म होकर अल नीनो की ओर बढ़ने के संकेत हैं जो कम वर्षा का कारण बनेंगी। यानी इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कमजोर रहने के आसार हैं। साथ ही, जनवरी-मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बनी कम बर्फ भी मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कम बारिश से फसलों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी सिंचाई योजनाएं समय पर करें और बारिश के पूर्वानुमान पर नजर रखें। मौसम विभाग ने हरियाणा के सात जिलों में आंधी-बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीकानेर में अगले तीन दिन आंधी-बारिश का अलर्ट है। बिहार के रोहतास और गया में बारिश हुई है जबकि बक्सर और औरंगाबाद में तेज हवा चली। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बादलों के गरजने और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। खुले क्षेत्रों और पेड़ों के नीचे न खड़े हों। यदि ओले गिरने की स्थिति हो तो वाहनों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम में अचानक बदलाव के कारण यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर अलर्ट जारी करेगा

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