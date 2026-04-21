उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार

लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण और आरक्षण के मुद्दे को नई धार दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य आधी आबादी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और विपक्ष को घेरे में लेना है।

लखनऊ की गलियों में महिला आरक्षण को लेकर एक नए राजनीति क अध्याय की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आधी आबादी का अधिकार प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए यह संदेश दिया कि महिलाओं का सशक्तीकरण अब केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन का मुख्य एजेंडा है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक निकली यह पदयात्रा करीब

दो किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 15 हजार से अधिक महिलाओं ने भीषण गर्मी की परवाह किए बिना अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी भी पूरे रास्ते पैदल चले, जिससे इस आयोजन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की इस रणनीति के पीछे का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण को केवल एक बिल या कानून के दायरे से निकालकर इसे 'आधी आबादी का अधिकार' के रूप में स्थापित करना है। भाजपा की योजना है कि इस अभियान को प्रदेश के हर मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक ले जाया जाए ताकि इसे एक बड़े जन-आंदोलन का रूप दिया जा सके। सरकार स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और सामाजिक संगठनों को इस मुहिम से जोड़कर गांव-गांव तक महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को केवल चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की प्रगति का आधार माना जाना चाहिए। इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष पर सीधा प्रहार करना भी है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखे तेवर अपनाते हुए आरोप लगाया कि जिन दलों ने अतीत में महिला आरक्षण के मुद्दे को टालने या विरोध करने का काम किया है, वे वास्तव में नारी शक्ति के विरोधी हैं। आगामी दिनों में रैलियों और घर-घर जाकर संपर्क करने के अभियान के माध्यम से भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच पूरी शिद्दत के साथ ले जाएगी ताकि विपक्ष की पोल खोली जा सके और महिला मतदाताओं के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाया जा सके। इस पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कड़कड़ाती धूप और गर्मी के बावजूद महिलाओं के उत्साह ने यह साबित कर दिया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर वे काफी जागरूक हैं। आयोजन स्थल पर पेयजल, एंबुलेंस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि सहभागी महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर महिला सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि देश के चार प्रमुख स्तंभ - महिला, युवा, गरीब और किसान - ही सरकार की प्राथमिकता हैं। सरकार अब बूथ स्तर तक इस अभियान का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिससे महिला मतदाताओं की भागीदारी को सीधे तौर पर संगठन से जोड़ा जा सके। यह आंदोलन केवल एक दिन का प्रदर्शन बनकर नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावों में महिला मतों को अपने पक्ष में करने की एक सुव्यवस्थित रणनीति के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश भर में लगातार आयोजित होने वाली इन जनसभाओं के जरिए विपक्ष को घेरने की योजना के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है





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