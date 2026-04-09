उत्तर भारत में बारिश का कहर: जनजीवन अस्त-व्यस्त, फसलों को नुकसान

अप्रैल महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात सबसे खराब हैं, जहां यातायात बाधित है और फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई है।

जागरण टीम, नई दिल्ली। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल का महीना इस बार असामान्य रूप से बारिश और खराब मौसम के साथ गुजर रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश , ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है। इस अप्रत्याशित मौसम के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है।

जम्मू-कश्मीर में, बारिश और बर्फबारी ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में भूस्खलन के कारण बंद हुआ रास्ता आंशिक रूप से खोला गया है और फंसे हुए वाहनों को निकालने का काम जारी है। हालांकि, रामबन-बनिहाल के बीच लगातार मलबा गिरने के कारण यातायात अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जबकि जम्मू में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम के इस विकट प्रभाव के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा भी बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अप्रैल तक मौसम में इसी तरह का उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।\हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिमला, सिरमौर और सोलन सहित कई जिलों में भारी ओलावृष्टि ने सेब के बागानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि जौ, मटर और गेहूं की फसलों को भी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश के कारण कई स्थानों पर गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 73 सड़कें बंद हैं, और 884 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण कई मार्गों पर आवाजाही को रोकना पड़ा है। उत्तराखंड में, अप्रैल के महीने में हो रही मूसलाधार बारिश और हिमपात ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ष 2020 के बाद कई इलाकों में एक ही दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है, जबकि चारधाम यात्रा की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण हाईवे बाधित हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपनी फसल को धूप में अच्छी तरह सूखने के बाद ही काटें और उसका भंडारण करें। यह स्थिति किसानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं।\मौसम की इस मार से न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। सेब और अन्य फसलों को नुकसान होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि खराब मौसम के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है, खासकर चारधाम यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, और लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों को साफ करने और बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को मौसम की जानकारी से अपडेट रख रहा है। इस असामान्य मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करने से पहले मौसम की भविष्यवाणी की जांच करने की सलाह दी जाती है। यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मौसम में सुधार होगा और जनजीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। किसानों को भी उनकी फसलों को बचाने और नुकसान को कम करने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है





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