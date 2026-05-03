उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, टिहरी झील में 30 टूरिस्ट फंसे, अल्मोड़ा में होर्डिंग गिरी

उत्तराखंड के पांच जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जबकि टिहरी झील में 30 टूरिस्ट फंस गए। अल्मोड़ा में आंधी-तूफान से होर्डिंग गिरी और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग ने राज्यभर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदला है और राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि पांच जिलों के लिए अगले 24 घंटे संवेदनशील बताए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। राज्य के शेष जनपदों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम केंद्र ने प्रदेशभर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सभी जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में 40-50 kmph की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। टिहरी झील में अचानक आए आंधी-तूफान के चलते फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कई हटमेंट बह गए। डोबरा-चाटी झील क्षेत्र में करीब 25-30 लोग फंस गए थे, जिनका SDRF टीम ने रेस्क्यू किया। वहीं, देर शाम अल्मोड़ा नगर में भगदड़ का माहौल रहा। तूफान से गिरी नगर निगम के भवन की रेलिंग और कई दो पहिया क्षतिग्रस्त हो गए। मकानों की बड़ी-बड़ी रेलिंग गाड़ियों के ऊपर गिरी। इससे पहले शनिवार को 8 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में बारिश हुई है। 5 जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में बारिश-तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे हैं। देहरादून में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 20°C के आसपास रहने का अनुमान है। सभी जनपदों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है, जिसके तहत अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर तथा शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान गर्जन के साथ बौछारें पड़ने और 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं, जिससे पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं, राज्य के मैदानी जनपदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे प्रदेश भर के तापमान में आंशिक गिरावट आने का अनुमान है। अगले 5 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी है, जबकि कानपुर में अगले 7 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद है। जयपुर में अंधड़-बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौत हुई है। उदयपुर में AC-कूलर की डिमांड बढ़ी है और शोरूम्स में भीड़ देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश हुई है और देहरादून में ओलावृष्टि हुई है.

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदला है और राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि पांच जिलों के लिए अगले 24 घंटे संवेदनशील बताए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। राज्य के शेष जनपदों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम केंद्र ने प्रदेशभर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सभी जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में 40-50 kmph की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। टिहरी झील में अचानक आए आंधी-तूफान के चलते फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कई हटमेंट बह गए। डोबरा-चाटी झील क्षेत्र में करीब 25-30 लोग फंस गए थे, जिनका SDRF टीम ने रेस्क्यू किया। वहीं, देर शाम अल्मोड़ा नगर में भगदड़ का माहौल रहा। तूफान से गिरी नगर निगम के भवन की रेलिंग और कई दो पहिया क्षतिग्रस्त हो गए। मकानों की बड़ी-बड़ी रेलिंग गाड़ियों के ऊपर गिरी। इससे पहले शनिवार को 8 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में बारिश हुई है। 5 जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में बारिश-तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे हैं। देहरादून में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 20°C के आसपास रहने का अनुमान है। सभी जनपदों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है, जिसके तहत अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर तथा शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान गर्जन के साथ बौछारें पड़ने और 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं, जिससे पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं, राज्य के मैदानी जनपदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे प्रदेश भर के तापमान में आंशिक गिरावट आने का अनुमान है। अगले 5 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी है, जबकि कानपुर में अगले 7 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद है। जयपुर में अंधड़-बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौत हुई है। उदयपुर में AC-कूलर की डिमांड बढ़ी है और शोरूम्स में भीड़ देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश हुई है और देहरादून में ओलावृष्टि हुई है





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