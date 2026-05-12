उत्तर प्रदेश: शादी के बाद से ही प्रताड़ना का आरोप, नवशा को जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना कस्बे में नवशा नामक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद घटना के बारे में जानकारी दी गई. पीड़ित पिता ने ससुराल पक्ष पर अपनी बेटी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. नवशा की शादी अनमोल खेड़ा से हुई थी और उसके दो बच्चे भी हैं.

यूपी न्यूज: मेरठ के मवाना कस्बे में एक नवीशा नामक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मीरादपुर थानाक्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय Nestle मैनेजर नरेंद्र रहेजा ने ससुराल पक्ष पर अपनी बेटी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है.

बरेली निवासी अनमोल खेड़ा के साथ नवशा के दो बच्चे भी हैं. उन्होंने दावा किया है कि नवशा के ससुराल वाले उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे. परिजनों ने भीतर ही रहते हुए नवशा के शव को नीला दिखाते हुए रिश्तेदारों को सूचना दी, जिसके बाद नवशा को तत्काल मर्च्युरी के लिए लखनऊ रेफर किया गया लेकिन नवशा का कोई भी तात्कालिक उपचार संभव नहीं था, जिसके बाद नवशा को भर्ती किये बिना ही दे दिया गया





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