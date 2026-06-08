उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित, मोबाइल पकड़े गए दो तथा भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के पहले दिन करीब एक चौथाई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दो मोबाइल-संलिप्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, और इंटरनेट पर फर्जी पेपर लीक व भ्रामक सूचना फैलाने वाले पाँच मामलों में कार्रवाई हुई। बोर्ड ने सुरक्षा कठोरता व परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने की अपील की।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन कई दिक्कतों के सामने आया। सिपाहियों के 32,679 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 25 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो सके। भर्ती बोर्ड ने दो पालियों में कुल 9,62,832 प्रवेश पत्र जारी किए थे, जिनमें से 7,23,540 (लगभग 75.

15 प्रतिशत) ने ही परीक्षा में भाग लिया। बाकी घटकों ने विभिन्न कारणों से परीक्षा में प्रवेश नहीं किया, जिससे परीक्षा संचालन में अनियमितताओं की आशंका बढ़ी। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने की कोशिश को रोकने के लिए कड़ी तलाशी व्यवस्था की गई थी, परंतु दो अभ्यर्थियों को मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोबाइल पकड़ा गया। एक मामला हापुड़ के पिलखुवा में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुआ, जहाँ सचिन उर्फ छज्जू सिंह को शौचालय से देर से लौटने के बाद मोबाइल के उपयोग के कारण गिरफ्तार कर पिलखुवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मामला गोरखपुर के नीना थापा इंटर कॉलेज से संबंधित है, जहाँ राम प्रकाश को परीक्षा कक्ष में मोबाइल के प्रयोग के दौरान पकड़ कर गोरखपुर थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन घटनाओं के अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के बाहर इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक और भ्रामक सूचना फैलाने वाले पांच मामलों में भी कार्रवाई की गई। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा की शुद्धता और पारदर्शिता को बाधित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया, टेलीग्रॅम्, इंस्टाग्राम आदि पर प्रसारित होने वाले झूठे संदेशों और फर्जी पेपर लीक से बचें और अपना पूरा ध्यान परीक्षा पर केन्द्रित रखें। भर्ती प्रक्रिया में निरंतर सुरक्षा उपायों को बरकरार रखने के लिए आगामी दो दिनों (9 और 10 जून) में भी सभी 75 जिलों के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर कड़े चेकिंग और निगरानी जारी रहेगी। इस परीक्षा में कुल 28.86 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसे लेकर बोर्ड ने अतिरिक्त सावधानी बरतने की घोषणा की है। बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने बताया कि 6 जून को टेलीग्राम चैनल 'यूपी एक्जाम पेपर' को लेकर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 8 जून को इंस्टाग्राम अकाउंट 'यूपी पुलिस लीक' के खिलाफ भी समान कार्रवाई की गई। आगे आजमगढ़ में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता आशुतोष कुमार मौर्य के खिलाफ भी भ्रामक सूचना प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया है, और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। परीक्षा में गणित और सामान्य ज्ञान (GK) के कठिन प्रश्नों ने भी अभ्यर्थियों को चुनौती दी, खासकर मुरादाबाद में 5,722 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, जो यह दर्शाता है कि परीक्षा का स्तर और सुरक्षा दोनों ही पहलू अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे





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