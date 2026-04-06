उत्तराखंड के स्कूलों में अब हिंदू वीर प्रतापी राजाओं की गौरव गाथाएं, विद्यार्थियों में जगेगी वीरता और नेतृत्व की भावना

उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब हिंदू वीर प्रतापी राजाओं के शौर्य और गौरव की कहानियों से परिचित कराया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल विद्यार्थियों में प्रेरणा, कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रबोध और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देगी।

देहरादून, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब हिंदू वीर प्रतापी शासकों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छात्रों को इन महान राजाओं के शासन, व्यक्तित्व और देश के लिए किए गए योगदान के बारे में जानकारी देने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रेरणा, कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रबोध और चरित्र निर्माण की भावना को मजबूत करना है। इतिहास और संस्कृति की शिक्षा को केवल तिथियों और घटनाओं तक सीमित न रखते हुए,

विद्यार्थियों को इन महान शासकों की जीवन गाथाओं से जोड़ना एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए देश भर से 26 और उत्तराखंड के गढ़वाल-कुमाऊं क्षेत्र से 7 हिंदू वीर प्रतापी राजाओं को सूचीबद्ध किया है। इन राजाओं के बारे में जानकारी छात्रों को कक्षाओं में दी जाएगी, जिससे वे अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना विकसित कर सकें।\इस पहल के तहत, विद्यार्थियों को बिंदुसार, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, ललितादित्य मुक्तापीड, ध्रुव-राष्ट्रकूट वंश, गोविंद तृतीय, राजा भोज, राज चोल, अनंगपाल, राजा सुहेलदेव, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, हेमचंद्र विक्रमादित्य, कृष्ण देव राय, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, और राजा हरि सिंह जैसे महान शासकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन सभी राजाओं ने अपने-अपने समय में देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वह साम्राज्य का विस्तार हो, आक्रमणकारियों से युद्ध हो, शिक्षा और कला का संरक्षण हो, या फिर सामाजिक सुधार। इन राजाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर, विद्यार्थी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अतिरिक्त, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के वासुदेव, कनकपाल, राजा अजयपाल, राजा प्रद्युम्न शाह, सोमचंद, राजा बाज बहादुर चंद, और राजा ज्ञानचंद जैसे प्रतापी राजाओं के बारे में भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ताकि वे अपने क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकें।\यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जो विद्यार्थियों को इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनमें देशभक्ति और नेतृत्व की भावना को भी बढ़ावा देगा। इन महान राजाओं की कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से, विद्यार्थी न केवल इतिहास के तथ्यों को याद रखेंगे, बल्कि उनसे प्रेरणा भी लेंगे। वे यह समझेंगे कि किस प्रकार इन राजाओं ने देश और समाज के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन को समर्पित किया। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल छात्रों में आत्मविश्वास, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को विकसित करने में सहायक होगी। यह भी उम्मीद है कि इस पहल से छात्र अपने देश की संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व महसूस करेंगे और भविष्य में एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार, यह पहल शिक्षा के माध्यम से छात्रों में एक बेहतर राष्ट्रबोध और चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो उन्हें एक जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनाने में सहायक होगा





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