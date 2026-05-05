उत्तराखंड में मौसम का यलो अलर्ट, अगले तीन घंटों में बिजली गिरने और तूफान की संभावना

उत्तराखंड में अगले तीन घंटों के लिए मौसम का यलो अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है।

उत्तराखंड राज्य में मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, नैनीताल , पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवा ओं के साथ तूफान आने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से हल्द्वानी , रुद्रपुर, रानीखेत, मुनस्यारी, कपकोट, डोईवाला, गंगोत्री, टनकपुर और कौशानी जैसे स्थानों पर मौसम खराब रहने की आशंका है। हवा ओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी के बाद मई की शुरुआत मौसम के लिहाज से राहत लेकर आई है। लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण पहाड़ ी क्षेत्रों से लेकर मैदान ों तक का मौसम सुहावना हो गया है। मई महीने के शुरुआती चार दिनों में ही नैनीताल जिले में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई है। सामान्य वर्षा 6.

5 मिलीमीटर रहने के मुकाबले 68.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से लगभग 10 गुना अधिक है। इस भारी वर्षा के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सोमवार की सुबह हुई बारिश के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, दोपहर के समय हल्की धूप निकली, जिससे तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक, यानी 9 मई तक वर्षा जारी रहने की संभावना है। इससे मई महीने में गर्मी से राहत का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। नवीन मंडी में स्थापित इलेक्ट्रिक बैरियर तेज हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। मंडी प्रशासन ने बरेली रोड स्थित नवीन मंडी के गेट पर इलेक्ट्रिक बैरियर लगाने का निर्णय लिया था। ये बैरियर रविवार दोपहर को स्थापित किए गए थे, लेकिन सोमवार सुबह आई तेज हवाओं के कारण एक गेट के पास लगा बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद आढ़तियों ने बैरियर की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यह इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया। मंडी प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और क्षतिग्रस्त बैरियर को जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया है। आढ़तियों का कहना है कि यदि बैरियर की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मंडी में बैरियर लगाने का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदल गया है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। खराब मौसम के कारण गया एयरपोर्ट पर वियतनाम का एक चार्टर विमान उतर नहीं सका और उसे दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा। विमान में सवार यात्रियों को दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करें। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं, इसलिए लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उत्तराखंड मौसम यलो अलर्ट बारिश तूफान बिजली गिरना हवा नैनीताल हल्द्वानी पहाड़ मैदान

United States Latest News, United States Headlines