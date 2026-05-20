उत्तर प्रदेश मेंषण गर्मी का सामना करने के लिए इन उपाओं का करें इस्तेमाल

लगातार तापमान बढ़ने से लोग बेहाल हैं। हवा गर्म है और धूप है, घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। हरियाणा, आबेरनाबाद, खजुराहो, महत्वपूर्ण

बिजली कटौती से लोग बेहाल, धूप से बचने के लिए लोग गमछा लेकर निकल रहे उत्तर प्रदेश के 36 जिले इस समय हीट वेव के अलर्ट पर हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बुधवार को आजमगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हसुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान नजर आए। सड़क पर चलने वाले लोग गमछा और दुपट्टा से चेहरा ढककर चलने को मजबूर हैं।भीषण गर्मी और उमस के बीच कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बिजली जाने से घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।लगातार बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। साथ ही सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर चलने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके.

बिजली कटौती से लोग बेहाल, धूप से बचने के लिए लोग गमछा लेकर निकल रहेउत्तर प्रदेश के 36 जिले इस समय हीट वेव के अलर्ट पर हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बुधवार को आजमगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हसुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान नजर आए। सड़क पर चलने वाले लोग गमछा और दुपट्टा से चेहरा ढककर चलने को मजबूर हैं।भीषण गर्मी और उमस के बीच कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बिजली जाने से घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।लगातार बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। साथ ही सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर चलने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके





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उत्तर प्रदेश गर्मी आमजन से जुड़ी सूचनाएं धूप के समान तापमान Aislamiento Dones Heat Wave Tarczys

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