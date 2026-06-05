उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ 'चौकन्नी चाची' पहल के तहत साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बार का एपिसोड आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में शामिल है।

उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ' चौकन्नी चाची ' पहल के तहत साइबर अपराध ों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बार का एपिसोड आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में शामिल है। ऐसे में इससे जुड़ी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों को जागरूक बनाकर ही इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। ' चौकन्नी चाची ' शृंखला के तहत हर सप्ताह एक नये विषय पर साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा की जाती है। सरल भाषा और रोचक प्रस्तुति के कारण यह अभियान लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस भी इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ 'चौकन्नी चाची' पहल के तहत साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बार का एपिसोड आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में शामिल है। ऐसे में इससे जुड़ी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों को जागरूक बनाकर ही इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। 'चौकन्नी चाची' शृंखला के तहत हर सप्ताह एक नये विषय पर साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा की जाती है। सरल भाषा और रोचक प्रस्तुति के कारण यह अभियान लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस भी इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं





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