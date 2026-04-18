उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज: पर्वतों पर बूंदाबांदी, मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी, यलो अलर्ट जारी

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम ने फिर करवट ली है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि देहरादून सहित मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए आकाशीय बिजली और अंधड़ चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से लेकर निचले मैदानी क्षेत्रों तक, चारों ओर बादलों का घना डेरा है और कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज भी की गई है, लेकिन देहरादून सहित मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती
हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते यलो अलर्ट घोषित किया गया है। शुक्रवार को देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में पूरे दिन बादल छाए रहे, जिसकी वजह से चिपचिपी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। रात के समय भी बारिश की संभावना बनी रही। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का यह मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। विशेष रूप से, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं-कहीं हल्की से बहुत हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा, 4000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। हालांकि, राज्य के अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे सावधानी बरत सकें। विभिन्न शहरों के तापमान की बात करें तो, देहरादून में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊधमसिंह नगर में गर्मी का प्रकोप अधिक देखा गया, जहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम थोड़ा राहत भरा रहा। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नई टिहरी में भी अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मैदानी इलाकों की तुलना में काफी कम है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि तराई-भाबर जैसे इलाकों में सूरज के तेवर और तीखे हो सकते हैं और हल्द्वानी जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना है। इसलिए, सभी क्षेत्रों के लोगों को मौसम के बदलते मिजाज के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह पूर्वानुमान लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा और किसी भी संभावित खतरे से बचने में सहायता प्रदान करेगा
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