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उत्पादित इंदिरा नवमी तिथि आज, करेंगे पूजा-अर्चना या व्रत

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उत्पादित इंदिरा नवमी तिथि आज, करेंगे पूजा-अर्चना या व्रत
श्रद्धालाभआध्यात्मिक उन्नतिउत्पादित इंदिरा नवमी तिथि
📆21-05-2026 15:28:00
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इस व्यवहार पारंपरिक दृष्टिकोण में, पद्मिनी नवमी तिथि ईडीसी के बाद 10 दिनों की कालक्रमात्मा का रूप में 17वें एडाःथ दिन से ठीक पहले देखी जाती है। इस तिथि के आने से पहले, हर कोई दिनभर में растений और पशुओं के प्रति एकत्रित कष्ट और प्रदय को माफ करने के लिए व्रत रखता है। वैसे, इसका उद्देश्य मानव शरीर को स्वस्थ रखना और आत्मा के शरीर में समरसता स्थापित करना है।

श्रद्धालुओं के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति , सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठ अवसर माना जा रहा है। इस बार एकादशी पर सर्वार्थसिद्धि, आनंद और सिद्धि जैसे शुभ योगों का प्रभाव रहेगा।पवित्र पद्मिनी एकादशी इस बार विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय संयोगों के कारण अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। अधिकमास की पद्मिनी एकादशी 27 मई के अवसर पर हस्त और चित्रा नक्षत्र के साथ बुधवार का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिससे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति , सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठ अवसर माना जा रहा है.

श्रद्धालुओं के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठ अवसर माना जा रहा है। इस बार एकादशी पर सर्वार्थसिद्धि, आनंद और सिद्धि जैसे शुभ योगों का प्रभाव रहेगा।पवित्र पद्मिनी एकादशी इस बार विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय संयोगों के कारण अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। अधिकमास की पद्मिनी एकादशी 27 मई के अवसर पर हस्त और चित्रा नक्षत्र के साथ बुधवार का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिससे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठ अवसर माना जा रहा है

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