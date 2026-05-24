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उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया तेज, खाली सीटों को भरने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलाव

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उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया तेज, खाली सीटों को भरने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलाव
उत्तर प्रदेशराजकीय आईटीआईप्रवेश प्रक्रिया
📆24-05-2026 20:34:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नए सत्र के प्रवेश को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और खाली सीटों को भरना है। अब यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद दाखिला नहीं लेता है तो उसकी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। संशोधित व्यवस्था के तहत अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी। प्रवेश हाईस्कूल में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। इस बार राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने के लिए विद्यार्थियों को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्मार्टफोन और लैपटाप के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। राजधानी के अलीगंज और चारबाग स्थित राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। एक अनुदेशक को अब सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हो सके। संशोधित नियम लागू किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके।

उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें खाली सीटों को भरने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद दाखिला नहीं लेता है तो उसकी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। संशोधित व्यवस्था के तहत अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी। प्रवेश हाईस्कूल में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। इस बार राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने के लिए विद्यार्थियों को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्मार्टफोन और लैपटाप के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। राजधानी के अलीगंज और चारबाग स्थित राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। एक अनुदेशक को अब सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जि म्मेदारी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हो सके। संशोधित नियम लागू किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके.

उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें खाली सीटों को भरने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद दाखिला नहीं लेता है तो उसकी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। संशोधित व्यवस्था के तहत अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी। प्रवेश हाईस्कूल में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। इस बार राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने के लिए विद्यार्थियों को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्मार्टफोन और लैपटाप के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। राजधानी के अलीगंज और चारबाग स्थित राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। एक अनुदेशक को अब सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हो सके। संशोधित नियम लागू किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके

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