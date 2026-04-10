उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची जारी, 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे

यूपी में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ मतदाता हैं। 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। प्रयागराज में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें गहन पुनरीक्षण अभियान ( एसआईआर ) के बाद करीब 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। यह प्रक्रिया 166 दिनों तक चली।\अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 है। तृतीय लिंग के

मतदाताओं की संख्या 4 हजार 206 है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 17 लाख 63 हजार 360 है। एसआईआर प्रक्रिया से पहले, 27 अक्टूबर 2023 को फ्रीज मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के बाद, मतदाताओं की संख्या में 2.05 करोड़ की कमी आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी को जारी मसौदा मतदाता सूची की तुलना में अंतिम सूची में 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जहां 3 लाख 29 हजार 421 मतदाता बढ़े हैं। लखनऊ में 2 लाख 85 हजार 961, बरेली में 2 लाख 57 हजार 920, गाजियाबाद में 2 लाख 43 हजार 666 और जौनपुर में 2 लाख 37 हजार 590 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।\6 जनवरी को जारी मसौदा सूची में 12.55 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद 6 मार्च तक लोगों से दावे और आपत्तियां ली गईं। कुल 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरा, जबकि 3.18 लाख लोगों ने नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा। 1.04 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके नाम माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी से मिलान न होने के कारण नोटिस दिए गए थे, और 2.22 करोड़ लोग तार्किक विसंगति वाले थे। डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ का उपयोग करके, हम आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव मिल सके और लक्षित विज्ञापन दिए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकी नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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