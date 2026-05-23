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उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी का मौसम अब तक नहीं थमा, मानसून आना जरूरी

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उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी का मौसम अब तक नहीं थमा, मानसून आना जरूरी
उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाएंगर्मीमैदानी भाग
📆23-05-2026 02:21:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाएं व अरब सागर में बन रहे मौसम सिस्टम उत्तर के मैदानी भागों में भीषण गर्मी का दौर लंबे समय तक चलेगा। इसी बीच उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक गर्म दिन 10 जून या उससे पहले ही रहे, जबकि गर्मी को लेकर कई जिलों में बारिश के आसार हैं।

प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह से जून की शुरुआत तक सर्वाधिक गर्मी रहती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सात बार सर्वाधिक गर्म दिन 10 जून या उससे पहले ही रहा है। इस बार एक सप्ताह पहले ही मौसम के तेवर तल्ख हैं। यद्यपि मैदानी भाग ों में अगले दो-तीन सप्ताह भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। 10 जून के बाद मानसून आगे बढ़ने के साथ हवा बदलने व प्री मानसून गतिविधि से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड में इस बार सर्वाधिक 42 डिग्री तापमान 20 मई को रुड़की में पहुंच गया है। कुमाऊं में सर्वाधिक 40.

5 डिग्री तापमान 20 मई को पंतनगर व 21 मई को खटीमा में रिकार्ड हुआ है। सिर्फ इस बार की बात करें तो पिछले पांच दिन से मानसून अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह में अटका हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाएं व अरब सागर में बन रहे मौसम सिस्टम उत्तर के मैदानी भागों में भीषण गर्मी का दौर लंबा खींच सकते हैं। इसके पीछे की वजह अल नीनो परिस्थितियां हैं। गर्मी से पूरी राहत के लिए मानसून का इंतजार करना होगा। सुगम मौसम का इंतजार करें। मानसून के उत्तराखंड पहुंचने की सामान्य अवधि 20 जून है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में दोपहर बाद अंधड़ व गरज के साथ बौछारें पटीं। तराई में छितरे बादल रहने से धूप पिछले दिनों की अपेक्षा हल्की रही। तीन दिन बार पारा 40 डिग्री से नीचे आया है। पंतनगर का पारा 39.4 डिग्री, खटीमा का 39 डिग्री रहा। शनिवार को बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, अन्य पर्वतीय जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ीं। कश्मीर में बिगड़े मौसम के तेवर, ऊंचाई पर ताजा बर्फबारी और मैदान में आंधी-बारिश-ओलों की मार सेब की 30% फसल बर्बाद हुई है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी से बिजली गुल हो गई है

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