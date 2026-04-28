उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी और लू: स्कूलों की टाइमिंग बदली, कई राज्यों में छुट्टियां घोषित

उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी और लू के कारण कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, ओडिशा सहित कई राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है या टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और लू अपने चरम पर है, जिससे बूढ़ों के साथ ही बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बढ़ती तपिश और लू के देखते हुए अब यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अपने स्कूलों में टाइमिंग को बदल दिया गया है। इसके अलावा एमपी के भोपाल शहर और ओडिशा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है। यह सब बच्चों को सुरक्षित रखने और उनको लू और गर्मी की तपिश से बचाने के लिए किया जा रहा है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली सहित कई शहरों में प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को बदल दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी स्कूल सुबह 7:30 से शुरू होंगे और दोपहर 12:30 तक चलेंगे। यह आदेश अगली सूचना आने तक जारी रहेगा। यूपी में समर वेकेशन 20 मई से शुरू किया जाता है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून शहरों में गर्मी की मार देखने को मिल रही है। इसके चलते उत्तराखंड की कई जगहों पर स्कूल की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कर दी गई है। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्लासेज दोपहर 12:30 तक चलेंगी। यह आदेश 26 मई तक जारी रहेगा। देहरादून के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार आज जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कई राज्यों में स्कूल बंद करने के फैसले लिए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के सभी स्कूलों में 27 अप्रैल 2026 से छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वैसे यहां 6 मई से समर वेकेशन शुरू होना था लेकिन गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला जल्दी कर लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। एमपी के भोपाल में 30 अप्रैल तक छुट्टियां कर दी गई हैं। बिहार के कई जिलों के स्कूलों में टाइमिंग को बदल दिया गया है। पटना, गया, और औरंगाबाद सहित कई जिलों में 5वीं तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे तक कर दी गई हैं। इसके अलावा सारण (छपरा) में 5वीं तक के स्कूल सुबह 11:30 बजे तक ही चल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है। सभी को कहा गया है कि वे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर न निकलें। गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए यह सावधानियां बहुत जरूरी हैं। स्कूलों में टाइमिंग बदलने और छुट्टियां घोषित करने के साथ ही सरकार ने बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा के लिए अन्य भी उपाय किए हैं। यह सावधानियां बढ़ती तपिश और लू से बचने में मदद करेंगे.
उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और लू अपने चरम पर है, जिससे बूढ़ों के साथ ही बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बढ़ती तपिश और लू के देखते हुए अब यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अपने स्कूलों में टाइमिंग को बदल दिया गया है। इसके अलावा एमपी के भोपाल शहर और ओडिशा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है। यह सब बच्चों को सुरक्षित रखने और उनको लू और गर्मी की तपिश से बचाने के लिए किया जा रहा है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली सहित कई शहरों में प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को बदल दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी स्कूल सुबह 7:30 से शुरू होंगे और दोपहर 12:30 तक चलेंगे। यह आदेश अगली सूचना आने तक जारी रहेगा। यूपी में समर वेकेशन 20 मई से शुरू किया जाता है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून शहरों में गर्मी की मार देखने को मिल रही है। इसके चलते उत्तराखंड की कई जगहों पर स्कूल की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कर दी गई है। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्लासेज दोपहर 12:30 तक चलेंगी। यह आदेश 26 मई तक जारी रहेगा। देहरादून के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार आज जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कई राज्यों में स्कूल बंद करने के फैसले लिए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के सभी स्कूलों में 27 अप्रैल 2026 से छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वैसे यहां 6 मई से समर वेकेशन शुरू होना था लेकिन गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला जल्दी कर लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। एमपी के भोपाल में 30 अप्रैल तक छुट्टियां कर दी गई हैं। बिहार के कई जिलों के स्कूलों में टाइमिंग को बदल दिया गया है। पटना, गया, और औरंगाबाद सहित कई जिलों में 5वीं तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे तक कर दी गई हैं। इसके अलावा सारण (छपरा) में 5वीं तक के स्कूल सुबह 11:30 बजे तक ही चल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है। सभी को कहा गया है कि वे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर न निकलें। गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए यह सावधानियां बहुत जरूरी हैं। स्कूलों में टाइमिंग बदलने और छुट्टियां घोषित करने के साथ ही सरकार ने बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा के लिए अन्य भी उपाय किए हैं। यह सावधानियां बढ़ती तपिश और लू से बचने में मदद करेंगे
गर्मी लू स्कूल टाइमिंग छुट्टियां IMD चेतावनी
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