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उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में सप्ताह भर का ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द, कुछ डायवर्ट

रेलवे समाचार News

उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में सप्ताह भर का ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द, कुछ डायवर्ट
ट्रेन रद्दजोधपुर मंडलआरयूवी निर्माण
📆30-05-2026 04:37:00
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जोधपुर मंडल के समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आरयूवी निर्माण कार्य के कारण 31 मई से एक सप्ताह तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस बदले रूट से चलेगी, कई स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आरयूवी (रेलवे अंडर ब्रिज) निर्माण कार्य के चलते 31 मई से एक सप्ताह तक ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ को वैकल्पिक रास्ते से डायवर्ट किया गया है। यह कार्य दुदिया और ढुंडाड़ा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 231, 227 और 226 पर किया जा रहा है, जहां पुराने फाटकों को हटाकर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इससे रेल यातायात को अधिक सुरक्षित और तीव्र बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्य रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संशोधित ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा होगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए यह आवश्यक है। इस ब्लॉक के कारण जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। यह ट्रेन निर्धारित मार्ग के बजाय भीलड़ी, मारवाड़ जंक्शन, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसके अलावा, कुछ स्थानीय ट्रेनों जैसे जोधपुर-बाड़मेर पैसेंजर, जोधपुर-सूरतगढ़ पैसेंजर और जोधपुर-जैसलमेर पैसेंजर को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। वहीं, लंबी दूरी की ट्रेनों में जोधपुर-दिल्ली सुपरफास्ट, बाड़मेर-दिल्ली सराई रोहिल्ला एक्सप्रेस और जैसलमेर-गांधीधाम एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों की सूची में बीकानेर-बान्द्रा एक्सप्रेस भी शामिल है, जो इस अवधि में बाड़मेर तक ही चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर लें। इस ब्लॉक का पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के रेल यात्रियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हजारों यात्री प्रतिदिन इन रूटों पर यात्रा करते हैं, और इस व्यवधान के कारण उन्हें वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कार्य सड़क सुरक्षा और रेल संचालन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। समपार फाटकों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और अंडर ब्रिज बनने से यह खतरा कम होगा। साथ ही, ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सकेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पूर्ववत हो जाएगा। इस दौरान प्रभावित ट्रेनों की जानकारी के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आरयूवी (रेलवे अंडर ब्रिज) निर्माण कार्य के चलते 31 मई से एक सप्ताह तक ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ को वैकल्पिक रास्ते से डायवर्ट किया गया है। यह कार्य दुदिया और ढुंडाड़ा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 231, 227 और 226 पर किया जा रहा है, जहां पुराने फाटकों को हटाकर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इससे रेल यातायात को अधिक सुरक्षित और तीव्र बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्य रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संशोधित ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा होगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए यह आवश्यक है। इस ब्लॉक के कारण जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। यह ट्रेन निर्धारित मार्ग के बजाय भीलड़ी, मारवाड़ जंक्शन, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसके अलावा, कुछ स्थानीय ट्रेनों जैसे जोधपुर-बाड़मेर पैसेंजर, जोधपुर-सूरतगढ़ पैसेंजर और जोधपुर-जैसलमेर पैसेंजर को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। वहीं, लंबी दूरी की ट्रेनों में जोधपुर-दिल्ली सुपरफास्ट, बाड़मेर-दिल्ली सराई रोहिल्ला एक्सप्रेस और जैसलमेर-गांधीधाम एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों की सूची में बीकानेर-बान्द्रा एक्सप्रेस भी शामिल है, जो इस अवधि में बाड़मेर तक ही चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर लें। इस ब्लॉक का पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के रेल यात्रियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हजारों यात्री प्रतिदिन इन रूटों पर यात्रा करते हैं, और इस व्यवधान के कारण उन्हें वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कार्य सड़क सुरक्षा और रेल संचालन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। समपार फाटकों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और अंडर ब्रिज बनने से यह खतरा कम होगा। साथ ही, ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सकेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पूर्ववत हो जाएगा। इस दौरान प्रभावित ट्रेनों की जानकारी के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है

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