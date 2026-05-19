उत्तराखंड मदरसा परिषद अध्यक्ष ने CM योगी के बयान का समर्थन किया

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज न पढ़ने के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत अपने धर्म को जानने के साथ ही अन्य धर्मों का भी अध्ययन करता है। उनका यह कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं।

उत्तराखंड मदरसा परिषद अध्यक्ष ने किया CM योगी के बयान का समर्थन, कहा- सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए नमाज। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज न पढ़ने के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत अपने धर्म को जानने के साथ ही अन्य धर्मों का भी अध्ययन करता है। उनका यह कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। कासमी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सार्वजनिक जगह, सरकारी संपत्ति अथवा रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अगर मस्जिद में जगह कम है तो शिफ्टों में नमाज अदा कर सकते हैं.

उत्तराखंड मदरसा परिषद अध्यक्ष ने किया CM योगी के बयान का समर्थन, कहा- सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए नमाज। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज न पढ़ने के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत अपने धर्म को जानने के साथ ही अन्य धर्मों का भी अध्ययन करता है। उनका यह कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। कासमी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सार्वजनिक जगह, सरकारी संपत्ति अथवा रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अगर मस्जिद में जगह कम है तो शिफ्टों में नमाज अदा कर सकते हैं





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